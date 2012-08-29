Ռուս-վրացական սահմանին շրջափակել են զինված խմբավորմանը
Վրաստանի ՆԳՆ ստորաբաժանումները արգելափակել են ռուս-վրացական սահմանի դաղստանյան հատվածում գտնվող ձորը, որտեղ ավելի վաղ զինված խումբ էր հայտնաբերվել: Այս մասին հայտնել է տեղի իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչը:
Ավելի վաղ հաղորդում էր ստացվել, որ Վրաստանի ՆԳՆ-ն բացահայտված զինված խմբավորման հետապնդման գործողություններ է իրականացնում: «ՆԳՆ ստորաբաժանումները արգելափակել են ձորը: Հանրությունը շուտով կտեղեկանա գործողությունների մանրամասների մասին»,- լրագրողներին հայտնել է իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչը: