Карабахский олигарх номер один на руку и Пашиняну, и Сержу Саргсяну

3 апреля 2020

Общегосударственные выборы, состоявшиеся в Карабахе 31 марта, не являются таковыми, потому что для этого необходимо наличие государства. Об этом в интервью newarmenia.am заявил глава центра «Модус вивенди», сторонник партии «Сасна црер», политолог, бывший посол Армении в Канаде (2000-2006) Ара Папян.

- Государство - независимая политическая единица, признанная другими субъектами международного права, чего в данном случае у нас нет. Нет в первую очередь независимого государства, потому что это - часть Республики Армения, не только исторически, но и юридически, потому что решение о присоединении от 1 декабря 1989 года до сих пор в силе, а также фактически с точки зрения того, что там проживают граждане Армении, солдаты Армении, это продолжение экономики Армении, бюджет Армении. Поэтому я принципиально против проведения там подобных выборов.

Тем не менее, время проведения выборов было выбрано неверно: когда во всем мире массовые мероприятия отменяются или откладываются, нельзя было выводить на улицы 76 тысяч человек и приводить их на избирательные участки, так как это содержит огромный риск взрывного распространения вируса. Говорят, в Арцахе не обнаружено случаев заражения, а кто искал?

Пробы взяли только у 29 человек, а это очень маленькая цифра. Кроме того, хоть меня там не было, но мои друзья, бывшие на месте, видевшие, с какими нарушениями проходил этот процесс… есть колоссальный объем информации о раздаче взяток разными способами, начиная от пожертвований к свадьбе, кончая покрытием расходов на похороны, и так далее. Следовательно, при наличии таких нарушений, плюс тот факт, что изначально не было равных условий для всех, считаю, что выборы не были справедливыми, и это все вселяет еще большее недоверие по другой причине, как то: отсутствие международных наблюдателей. По сути, был один человек из России, который и не наблюдатель даже, а из Армении - небольшое число людей, то есть нет контролирующей и вселяющей доверие структуры. Также был крайне ограничен въезд для тех же журналистов, не было представителей международных СМИ. На сегодняшний день мы имеем худший вариант: подвергнув народ угрозе, - а в течение следующей недели точно появятся инфицированные , - скрывать больше не смогут, результатов у нас сегодня нет, и мы все усугубим вторым этапом выборов, который состоится через две недели.

- Господин Папян, намеченные на 14 апреля выборы тоже пройдут с подобными нарушениями?

- Однозначно. А что изменилось? На первом месте у нас Араик Арутюнян, который был, если использовать лексикон нынешних властей Армении, человеком номер два преступного режима, будучи премьер-министром. Он первый олигарх в Арцахе, то есть - человек, в котором умещается и Гагик Царукян, и Карен Карапетян: он и премьер-министр, и олигарх номер один. Пусть никто не пытается убедить, что приобретенное им в качестве должностного лица богатство было получено законным путем. Теперь Арутюнян использует это незаконно накопленное для получения должности. Если он тратит богатство, следовательно, надеется, что впоследствии вернет потраченное.

- По-вашему, почему ни власти Республики Арцах, ни власть Армении не реагируют на эти нарушения, более того, премьер-министр Никол Пашинян отозвался о выборах, как о выборах высокого качества.

- Потому что это выгодно. Выгодно властям Арцаха, потому что он - их часть, их представитель, это выгодно Сержу Саргсяну, потому что он долгое время сотрудничал с ним. Это выгодно очень крупным иностранным бизнесменам - он их коллега. Выгодно и Николу Пашиняну, так как, скажи он, что имели место упущения, это будет означать, что он берет на себя определенную ответственность, а почему в таком случае вы не обеспечили того, чтобы все проходило справедливо и верно?..