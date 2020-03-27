2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Եվս 2 վարակված զինծառայող․ 5-ը հոսպիտալացված են, 35-ը՝ մեկուսացված

3 զինծառայողների մոտ կորոնավիրուսի հայտնաբերմամբ պայմանավորված` մարտական խնդիրներում չընդգրկված նույն զորամասի 32 զինծառայողներից, այնուհետև` ևս հինգից թեստավորման համար նախօրեին կատարվել էր նմուշառում: Թեստավորման արդյունքում ևս 2 զինծառայողի մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուս, մնացած 35-ի թեստավորման արդյունքը բացասական է եղել: Այս մասին ֆեյսբյան գրառմամբ հայտնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։

Ստեփանյանի փոխանցմամբ, հաստատված դեպքերը փոխկապակցված են նույն զորամասում գրանցված առաջնակի դեպքի հետ: Զինծառայողները նախապես մեկուսացված են եղել, այժմ հոսպիտացված են։ Նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ 

Ընդհանուր 5 վարակված զինծառայողներից ոչ մեկը չունի թոքաբորբ, մեկի մոտ առկա է թույլ արտահայտված ջերմություն, մյուս չորսը հիվանդությանը բնորոշ ախտանիշներներ չունեն։

Նրանց հետ սերտ շփում ունեցածները շարունակում են մնալ մեկուսացված հատուկ առանձնացված տարածքում, որն, ըստ ՊՆ խոսնակի,  «ապահովված է կենցաղային անհրաժեշտ պայմաններով»։ Մեկուսացված զինծառայողներին մատուցվում է բարձրակարգ սնունդ։

Ավելի ուշ ՊՆ խոսնակը ուղիղ եթեր դուրս եկավ՝ ցույց տալու զինծառայողների մեկուսացման վայրը։ Նա հերթով թակում էր սենյակների դռները, ցույց տալիս մեկուսացվածների դեմքերը, մեկումեջ՝ բացահայտում նաև նրանց անունները։

Բանակ | Առողջապահություն
Ղարաբաղում նորից ակտիվ է ինքնագլուխ երեխայի սինդրոմը
Նախորդ

Ղարաբաղում նորից ակտիվ է ինքնագլուխ երեխայի սինդրոմը

Հակառակորդի կրակոցից պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել
Հաջորդ

Հակառակորդի կրակոցից պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել