Աշխարհի առաջին թվիթը կօգնի աֆրիկացիներին

Twitter կորպորացիայի ղեկավար, համանուն սոցիալական ցանցի հիմնադիր Ջեք Դորսին Valuables աճուրդային հարթակի միջոցով վաճառել է իր առաջին թվիթը որպես անփոխանակելի թոքեն (NFT)։

Դորսին իր առաջին թվիթը հրապարակել էր 15 տարի առաջ՝ 2006 թվականի մարտի 21-ին։ Թվիթի NFT-ն գնել է մալազիական Bridge Oracle ստարտափի գլխավոր տնօրեն Սինա Էսթավին՝ ավելի քան 2,9 մլն դոլարով։

And send to @GiveDirectly Africa Response

Will immediately convert proceeds to #Bitcoin

Ending this March 21st

Դորսին վաճառքից ստացված գումարը փոխակերպել է բիթքոյնի (կրիպտոարժույթի ներկայիս կուրսով՝ 50 բիթքոյն) և նվիրաբերել Give Directly բարեգործական կազմակերպությանը՝ Աֆրիկայի աջակցության համար։

Թվիթը շարունակում է մնալ իր տեղում, բաց հասանելիությամբ։

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006