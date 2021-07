Կառավարությունն օգնում է կոծկել Թբիլիսիի զանգվածային ջարդերը

Թբիլիսիում նախօրեին մահացել է վրացական TV Pirveli հեռուստաընկերության օպերատոր Լեքսո Լաշքարավան, ով (ի թիվս մոտ 50 այլ լրագրողների) դաժան ծեծի էր ենթարկվել հուլիսի 5-ին, երբ ազգայնական և ուղղափառ ակտիվիստները զանգվածային բռնություններով փորձում էին կանխել ԼԳԲՏ+ մարդկանց Արժանապատվության երթը (Tbilisi Pride)։ Լաշքարավայի մարմինը հայտնաբերվել է կիրակի առավոտյան՝ նրա բնակարանում։ Մահվան հանգամանքները դեռևս հայտնի չեն։

Լրագրողի մահվան մասին հաղորդումներին հաջորդել են զանգվածային բողոքի ցույցերը․ հիշատակի հանրահավաքի հազարավոր մասնակիցները դուրս էին եկել Ռուսթավելի փողոց՝ պահանջելու Վրաստանի վարչապետի, ներքին գործերի նախարարի և անվտանգության ծառայության պետի հրաժարականները։ Ցույցին մասնակցում էին նաև ընդդիմադիր կուսակցությունները (այդ թվում՝ «Միացյալ ազգային շարժումը»):

Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կառավարության այսօրվա նիստին հայտարարել է, թե երեկվա ցույցի ընթացքում «դասական հակապետական, հակաեկեղեցական և ապազգային ուղերձներ» են հնչել, և որ դրա մասնակիցների երազանքն է պատրիարքի ձերբակալությունը։ Հուլիսի 5-ի ջարդերի համար նա մեղադրել է․․․ նախկին իշխանություններին և «ռադիկալ ընդդիմությանը» և հայտարարել, թե տեղի ունեցածը նախկին նախագահ, այժմ՝ ընդդիմադիր Միխեիլ Սաակաշվիլիի կողմից կազմակերպված դավադրության ծրագիր էր, որը չիրականացավ:

Առաջին դեմքի այս հայտարարություններին խորհրդարանական ընդդիմությունը պատասխանել է պարլամենտի նախագահի աթոռը գրավելով․ ընդդիմադիրները հայտարարել են՝ թույլ չեն տալու, որ խորհրդարանը շարունակի աշխատանքը, քանի դեռ վարչապետը հրաժարական չի տվել:



Not only the streets of #Tbilisi heat up, also inside Parliament the mood is 🔥 hot. Opposition "storms" Speaker seat, and unfurled the Georgian and EU flags.

Earlier today at 12:00 noon Tbilisi time, the ultimatum of civil society groups demanding resignation gvmnt expired

