Ֆաշիստները խանգարեցին «Թբիլիսի Փրայդի» անցկացմանը

Թբիլիսիում այսօր տեղի չունեցավ Վրաստանի ԼԳԲՏ+ մարդկանց Արժանապատվության երթը, որը նախաձեռնել էր Tbilisi Pride կազմակերպությունը։ Պատճառը Վրաստանի աջ ծայրահեղականներն էին, այդ թվում՝ ուղղափառ ակտիվիստներ, ովքեր այսօր ավելի վաղ գրոհել են Tbilisi Pride-ի գրասենյակի վրա՝ ջարդուփշուր անելով գրասենյակի գույքը, հարձակվել լրագրողների վրա և անգամ դանակահարել մի զբոսաշրջիկի, ըստ հաղորդումների՝ ականջօղ կրելու համար։ Դանակահարության համար մեկ մարդ, ըստ OC-Media-ի, արդեն ձերբակալվել է։ Նրան կարող է սպառնալ մինչև 15 տարվա ազատազրկում։

This is how @TbilisiPride office looks like inside after the radicals storm it. @usingeo @EUinGeorgia @UNDPGeorgia @LGBTIintergroup @SandAndresen @ColasDiego @MaaikevanKoldam pic.twitter.com/oYZIDDx9Ep

— Tamaz Sozashvili (@TamazSozashvili) July 5, 2021