Լվացարանը միակ բանը չէ, որ ամենահարուստը բերեց Twitter

Twitter-ի ղեկավարի պաշտոնում Իլոն Մասկի առաջին երկու շաբաթները անցնում են սկանդալների, փոփոխությունների ու ազատ խոսքի մասին քննարկումների ֆոնին։

Աշխարհի ամենահարուստ մարդը՝ Twitter մտնելուն պես՝

— ցրել է ընկերության բարձրագույն ղեկավարների խորհուրդը՝ Twitter-ի միանձնյա տնօրենը դառնալու համար

— ազատել է աշխատանքից Twitter-ի աշխատակիցների կեսին՝ մոտ 3700 հոգու,

— հորդորել է մնացածներին աշխատել օրական 12-ժամ և հանգստյան օրերին՝ իր պահանջած փոփոխությունները կատարելու համար,

— առաջարկել է բոլոր օգտատերերին, Twitter-ի կապույտ նշանը (ստուգված աքաունթ) ունենալու համար, վճարել ամսական 8 դոլար,

— մեղադրել է Twitter-ի եկամտի զգալի անկման համար «ակտիվիստական ​​խմբերին, որոնք ճնշում են գովազդատուներին»՝ ասելով, որ նրանք «փորձում են ոչնչացնել խոսքի ազատությունը Ամերիկայում»:

Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, երբ Իլոն Մասկը հոկտեմբերի 27-ին վերջապես 44 միլիարդ դոլարով գնեց Twitter-ը և մտավ գլխավոր գրասենյակ՝ իր սեփական լվացարանով։

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022