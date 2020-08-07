Удовлетворено первое требование защитников Амулсара

7 августа 2020

В эти минуты устраняются домики-вагоны, установленные несколько дней назад на подступах к горе Амулсар компанией «Лидиан Армения». Такое решение было принято местными властями совместно с полицией Вайоцдзорской области. Таким образом, фактически, удовлетворяется первое из трех требований граждан, собравшихся в эти дни у Амулсара.

В ночь на 4 августа ООО «Специальная служба безопасности», нанятая компанией-эксплуататором еще не задействованного золоторудного месторождения, при помощи подъемного крана сменила домики, установленные противниками рудника на первом и втором постах у дороги к месторождению, своими.

Домики были установлены на краю автомагистрали Джермук-Вайк. Местные жители, ссылаясь на соответствующее положение закона и разметку, проведенную ранее местными властями и полицейскими, утверждали, что территория, на которой были размещены домики, является собственностью общины, она не может быть отчуждена или арендована частной компанией. «Лидиан Армения», в свою очередь, настаивает на том, что территории, прилегающие к магистрали, контролируются ею на законных основаниях.

В полиции области было заведено уголовное дело. На протяжении всего времени с момента активизации протестов с 4 августа начальник полиции Вайоц Дзора заверял, что прилегающие к дороге территории действительно были арендованы компанией. При этом он ставил под сомнение законность данной сделки, отмечая, что она рассматривается в рамках уголовного дела, заведенного на основании злоупотребления служебным положением.

Демонстранты, однако, не желают дожидаться завершения уголовного дела. Они выдвинули несколько требований:

- устранить домики компании;

- устранить с места представителей службы охраны, которые часто провоцируют стычки: на протяжении месяца защитники Амулсара заявляют о провокациях, к которым прибегают вооруженные наемники. Аналогичная ситуация наблюдалась и в ходе протестов последних дней: полиция задержала нескольких членов службы охраны, было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство»;

- от правительства: определиться в вопросе Амулсара и отменить результаты Оценки воздействия на окружающую среду, тем самым предотвратив эксплуатацию рудника.

Фактически, первое требование частично выполнено: со спорной территории устраняются домики как «Лидиан Армения», так и защитников Амулсара. Домики компании перенесут на 10 метров - уже на принадлежащую ей территорию.

По словам местных, до тех пор, пока не выполнены все требования, говорить о прекращении акций протеста невозможно. Однако в настоящее время четкого решения продолжать протесты нет.

Последние дни акции близ Амулсара сопровождались потасовками. В условиях массового протеста заблокировать узкую дорогу, у которой разместили домики компании, было нетрудно. Стражи правопорядка время от времени пытались разблокировать ее, что приводило к новым стычкам. Иногда производились задержания, однако через какое-то время людей в основном отпускали, не доставляя в отделение.

Правда, вечером 5 августа ситуация обострилась: в результате столкновений шестеро были задержаны, а уроженец села Гндеваз Артур Григорян был доставлен в больницу с серьезным повреждением ноги, которую переехал полицейский Willys.