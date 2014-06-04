2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մասն է, վստահ է Ռոբերտ Քոչարյանը․ yerkir.am

ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պատկերացմամբ՝ ԼՂՀ-ն Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Այս մասին Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն ասել է Yerkir.am-ի հետ զրույցում։

Կայքը Աստանայում տեղի ունեցածի վերաբերյալ մեկնաբանություն է խնդրել Վիկտոր Սողոմոնյանից և ստացել է հետևյալ պատասխանը․

«Որևէ միջազգային կազմակերպությանն անդամակցելը չի կարող արդարացնել Հայաստանի և Արցախի միջև պատնեշների ստեղծումը: Ռոբերտ Քոչարյանի պատկերացումներով` Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մաս է կազմում, ինչի վերջնական իրավական ամրագրմանը պետք է ձգտենք բոլորս»:

Հայաստան
Նախորդ

Կոմիտաս 5․ մեկ պայքարի պատմություն

Կառավարությունը հրաժարվել է օրենքից հանել պարտադիր կուտակային բաղադրիչը
Հաջորդ

Կառավարությունը հրաժարվել է օրենքից հանել պարտադիր կուտակային բաղադրիչը