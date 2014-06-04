Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մասն է, վստահ է Ռոբերտ Քոչարյանը․ yerkir.am
ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պատկերացմամբ՝ ԼՂՀ-ն Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Այս մասին Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն ասել է Yerkir.am-ի հետ զրույցում։
Կայքը Աստանայում տեղի ունեցածի վերաբերյալ մեկնաբանություն է խնդրել Վիկտոր Սողոմոնյանից և ստացել է հետևյալ պատասխանը․
«Որևէ միջազգային կազմակերպությանն անդամակցելը չի կարող արդարացնել Հայաստանի և Արցախի միջև պատնեշների ստեղծումը: Ռոբերտ Քոչարյանի պատկերացումներով` Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մաս է կազմում, ինչի վերջնական իրավական ամրագրմանը պետք է ձգտենք բոլորս»: