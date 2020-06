Black lives matter. ԱՄՆ-ում վերսկսվել է պետական ռասիզմի դեմ պայքարը

ԱՄՆ տարբեր քաղաքներում 5-րդ օրն է՝ շարունակվում են սևերի նկատմամբ Ոստիկանության բռնության դեմ ցույցերը։ Ցուցարարները պահանջում են պատժել չորս ոստիկաններին, ովքեր սպանել են անզեն սև քաղաքացու Մինիապոլիս նահանգում։ Սա պանդեմիայի ընթացքում ամենամեծ փողոցային բողոքն է, որը շարունակում է թափ առնել՝ չնայած նրան, որ ոստիկանությունը նռնակներ, արցունքաբեր գազ, ռետինե փամփուշտներ է կիրառում:

Մայիսի 25-ին ԱՄՆ Մինիապոլիս քաղաքում չորս սպիտակ ոստիկանների կողմից սպանվել է աֆրոամերիկացի, 46-ամյա Ջորջ Ֆլոյդը։ Ոստիկաններց մեկը՝ Դերեկ Շովինը, ծունկը դրել էր Ֆլոյդի կոկորդին և սեղմել գետնին 8 րոպե 46 վայրկյան, վերջին 2 րոպե 53 վայրկանում Ֆլոյդը կորցրել է գիտակցությունը։ Գետնին պառկեցված աֆրոամերիկացու մոտ զենք չէր հայտնաբերվել։ Դեպքը տեսանկարահանել են ականատես անցորդները, որոնց սթափվելու կոչերին ոստիկանները շարունակել են մնալ անհաղորդ։

Ոստիկաններին կանչել է արաբական հրուշակեղենի խանութի աշխատակիցը, կասկածելով, որ Ֆլոյդը փորձում է գնում կատարել կեղծ թղթադրամով։ Ոստիկանների պնդումներին հակառակ, տեսանյութերում երևում է, որ Ֆլոյդը դիմադրություն ցույց չի տվել, իսկ գետնին գամված կրկնել է միայն «ես խեղդվում եմ»։

Դեպքի հաջորդ օրը՝ մայիսի 26-ին, Մինիսոտայում խաղաղ ցույցեր են սկսվել։ Զանգվածային ցույցեր են բռնկվել նաև ԱՄՆ այլ քաղաքներում, այդ թվում՝ Նյու Յորքում, Չիկագոյում, Ատլանտայում, Վաշինգտոնում, Լուիզիանայում։ Միայն դրանցից հետո՝ մայիսի 29-ին, ոստիկան Դերեկ Շովինին մեղադրանք է առաջադրվել ոչ կանխամտածված սպանության հոդվածով (պատժվում է մինչև 25 տարի ազատազրկմամբ)։ Քրեական գործի ընթացքում բացահայտվել է, որ նախկինում ոստիկանը անմասն չի եղել պաշտոնի չարաշահումից․ նրա դեմ 19 դեպքերով բողոքներ են բերվել, որոնցից մեկը ևս ավարտվել էր սպանությամբ, ինչևէ, նա չէր հեռացվել ոստիկանությունից։ Ցույցերը շարունակվում են՝ Ֆլոյդին սպանած մյուս երեք ոստիկանների կալանավորման մասին պահանջով։

Ցույցեր

Ֆլոյդի սպանությունը դիտվում է որպես ամերիկյան ռասիզմի հերթական դրսևորում։ Այն համեմատվում է հարյուրավոր այլ դեպքերի հետ, երբ ոստիկանը սպանել է անզեն սև քաղաքացու: Տարբեր քաղաքներում երթի դուրս եկած ցուցարաները վանկարկում են «Արդարադատություն Ջորջ Ֆլոյդի համար», «Սև կյանքերը կարևոր են», «Fuck the Police» և Ֆլոյդի վերջին խոսքերը «Ես խեղդվում եմ»։ Ցուցարարների մեծ մասը բժշկական դիմակներ է կրում, հաճախ նույնաբովանդակ տեքստերով։

Ցույցերի ընթացքում նաև բռնի ըմբոստության դեպքեր են եղել, ինչը շահարկվում է մամուլում։ Մայիսի 28-ին ցուցարարները վառել են Մինեսոտայի ոստիկանության երրորդ մասնաշենքը, ոստիկանությունը ներգրավել է նաև Ազգային գվարդիան և ձերբակալել հարյուրավոր մարդկանց, այդ թվում՝ խանութներ ջարդելու և թալանելու մեղադրանքով։

Everything changed when the fire nation attacked #GeorgeFloydprotest #MinneapolisRiot #BlackLivesMatter pic.twitter.com/HjpAfQBV7G

— 🍴Idiot Sandwich 🥪 (@BuyMore_Condoms) May 30, 2020