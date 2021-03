Փողի արժեզրկումը փակեց ճանապարհները Լիբանանում

Լիբանանցի ցուցարարներն այրվող անվադողերով փակել են երկրի գլխավոր ճանապարհները, հայտնում է Al Jazeera-ն։ Շուրջ 7 օր շարունակվող ցույցերի հիմնական պահանջն է լուծում տալ արդեն երկրում 2019 թվականին ծագած տնտեսական ճգնաժամին, որն էլ ավելի է խորացել անցյալ տարվա օգոսոտոսին տեղի ունեցած պայթյունից հետո։

#Lebanon is Erupting in Protests again against a corrupt political elite.

Major roads are blocked in Beirut, South, North. Lebanese Lira hit record rate of 10,000 against dollar, economy tumbling: pic.twitter.com/4anqQVsRnA

