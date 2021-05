Պաղեստինցիները շարունակում են տառապել, Իսրայելը հարվածում է Al Jazeera-ին

Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածի հրթիռակոծման, իսկ մայիսի 13-ից արդեն նաև հրետակոծման հետևանքով զոհվել է շուրջ 140 մարդ, այդ թվում՝ 39 երեխա։ Կան 950 վիրավոր։ ՄԱԿ֊ի գնահատմամբ՝ օդային ու ցամաքային հարձակումների պատճառով տեղահանվել է շուրջ 10 000 պաղեստինցի։ Մայիսի 12-ից Իսրայելը մեծաքանակ զորք և զրահամեքենա է կուտակել Գազայի հետ սահմանին, բայց ներխուժում դեռևս չի իրականացրել։

Օկուպացված Արևմտյան ափին զոհված պաղեստինցիների թիվը, վերջին տվյալներով, հասել է 15-ի։ ՀԱՄԱՍ֊ի կողմից Իսրայելի հրթիռակոծման հետևանքով զոհվել է 8 մարդ։

Իսրայելը հարվածում է Al Jazeera-ի շենքին

Ժամեր առաջ Իսրայելը հրթիռակոծել է շենքը, որտեղ աշխատում էին մի շարք միջազգային մեդիագործակալություններ, այդ թվում՝ Al Jazeera-ն և Associated Press-ը։ Իսրայելի զինուժը նախապես տեղեկացրել է, որ պատրաստվում է հարվածել շենքին և մեկ ժամ տվել մարդկանց էվակուացնելու համար։

Իսրայելի օդային և հրետանային հարձակումների պատճառով հազարավոր մարդիկ կորցրել են իրենց տները։ Քանդված շենքերի ավերակների տակ շարունակում են հայտնաբերվել մարդկանց մարմիններ։ Երեկ Իսրայելը հարվածել է նաև Գազայում գտնվող փախստականների ճամբարի տներից մեկին, սպանելով 10 մարդու, այդ թվում՝ 8 երեխայի։

Al Jazeera-ի փոխանցմամբ՝ հրեական պետության զինուժը թիրախավորում է հատկապես բնակելի տներն ու գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող հողատարածքները։ Լուրջ վտանգի տակ են նաև Գազայի հատվածի համար կենսական նշանակություն ունեցող էլեկտրալարերը։ Պաշարված Գազան արդեն իսկ մեծ խնդիրների ունի հոսանքի մատակարարման հետ կապված։ Իսրայելի օդային հարձակումները դրանք էլ ավելի են խորացրել։

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Գազայի հրթիռակոծությունները մոտ ժամանականերում չեն ավարտվի։ ՀԱՄԱՍ֊ն ավելի քան 1700 հրթիռ է արձակել Իսրայելի ուղղությամ, որոնց մեծ մասը, ըստ հրեական պետության զինուժերի, ոչնչացվել է «Երկաթե գմբեթ» կոչվող ՀՕՊ համակարգի միջոցով։ Որոշ հրթիռներ էլ, չհասնելով Իսրայելի տարածք, ընկել են հենց Գազայում։

Ցույցեր ու բախումներ՝ Իսրայելում և Արևմտյան ափին

Հորդանան գետի արևմտյան ափի քաղաքներով մեկ բողոքի ցույցեր են ընթանում։ Պաղեստինցիներն ավելի քան 200 բնակավայրերում ընդվզում են իսրայելական օկուպացիայի և Գազայի հրթիռակոծման դեմ։ Պաղեստինի վարչական կենտրոն Ռամալլայում, Նաբլուս քաղաքում ու շրջակայքի մեծ ու փոքր քաղաքներում իսրայելական ոստիկանությունը իրական փամփուշտներ է կիրառում մարդկանց

Նաբլուս քաղաքում իսրայելցի ոստիկանները սպանել են շուրջ 11 ցուցարարների։ Եվս մեկ ցուցարար սպանել էր, երբ փորձել էր դանակահարել իսրայելցի զինվորի։

Հանգիստ չէ նաև պաղեստինաբնակ կամ խառը բնակչություն ունեցող քաղաքներում։ Լոդում, որտեղ օրերս արտակատգ դրություն էր հայտարարվել, 15 մարդ ձերբակալվել է անկարգություններից և բռնություններից հետո։ Մամուլում և սոցցանցերում տարածվում են տեսանյութեր, որոնցում հրեա ազգայնականների խմբերը հարձակում են գործում արաբական սրճարանների, խանութների, մեքենաների վրա, երբեմն էլ՝ հարձակվում մարդկանց վրա իրենց սեփական տներում։ Պաղեստինցիների նկատմամբ բռնաճնշումների առումով հրեա ազգայնականներից հետ չի մնում նաև Իսրայելի ոստիկանությունը։

Don’t let them spin this and write last night’s pogrom off as the actions of fringe groups. The mobs were LED by police. Police officers were beating Palestinians INSIDE their homes. The state did not stop the lynch mobs, they joined them. Israeli fascism on full display. pic.twitter.com/pRRPUMjivA

— Yumna (@yumna_patel) May 13, 2021