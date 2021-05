Միլիտարիստները շարունակում են օրակարգ թելադրել Գազայում

Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածի հրթիռահարման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 56-ի, որից 14-ը՝ երեխաներ։ ՀԱՄԱՍ-ը հաստատել է, որ իսրայելական օդային հարձակմանը զոհ է դարձել Գազա քաղաքի հրամանատար Բասեմ Իսան՝ մի շարք բարձրաստիճան սպաների հետ միասին։ Իսրայելական կողմը պնդում է, որ իրենց հաջողվել է ոչնչացնել շուրջ ՀԱՄԱՍ-ի 40 սպայի։ Ժամեր առաջ Իսրայելի զինված ուժերը ոչնչացրել են Գազայում գտնվող արդեն երրորդ բարձրահակ շենքը, որը հիմնականում օգտագործվում էր մեդիագործակալությունների կողմից։

Գազայի հիվանդանոցները գերծանրաբեռնված են աշխատում վերջին հրթիռակոծությունների պատճառով։ Պաղեստինի ծովափնյա այս էքսկլավի առողջապահական համակարգն արդեն իսկ տուժել էր շուրջ 14 տարի տևող օդային, ջրային ու ցամաքային շրջափակումից։ Ռազմական ընթացիկ էսկալացիան միայն ավելացրել է ճնշումը բուժաշխատողների վրա։

Պաշտոնական Թել-Ավիվը պնդում է, որ Գազայի ռազմական վերնախավը ընդհանուր առմամբ 1500 անգամ հրթիռակոծել է հրեական պետության տարածքը։ Իսրայելական կողմից մինչ այժմ զոհվել է 6 մարդ, որից 5-ը քաղաքացիական անձինք են, մեկը՝ զինվոր։ Զոհված քաղաքացիական անձանց թվում կա վեցամյա երեխա։ «Իսլամական Ջիհադ» խմբավորումն էլ հայտարարել է, որ իրենք «չեն պատրաստվում դադարեցնել իրենց դիմադրությունը, անկախ նրանից, թե դա ինչ գին կունենա»։

ՀԱՄԱՍ-ն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ միայն 130 հրթիռ է արձակել Թել-Ավիվի ուղղությամբ, «Իսլամական ջիհադը»՝ շուրջ 100։

Զուգահեռաբար, հրեաների և արաբների միջև բախումները գնալով սաստկանում են նաև Իսրայելի արաբական կամ խառը բնակչություն ունեցող քաղաքներում։ Լոդում, որտեղ ավելի ավելի վաղ արտակարգ դրություն էր հայտարարվել, իսրայելցի հրեաները հարձակում են գործել Ալ-Նուր մզկիթի վրա։

Մինչ այդ, Իսրայելը շարունակում է մարդկանց վտարել Շեյխ Ջարա թաղամասի իրենց տներից։ Տեսանյութում վտարվող մարդկանց տունը, Al Jazeera-ի հաղորդմամբ, արդեն իսկ մասամբ գրավվել էր նորաբնակ հրեաների կողմից։ Օկուպացված Արևմտյան Ափի տարածքներից պաղեստինցիներին դուրս վռնդելն ու վերջիններիս տները հրեա նորաբնակներին տրամադրելը Իսրայելի երկար տարիների քաղաքականությունն է եղել։

Sheikhb Jarrah resident @m7mdkurd was just attacked and kicked out of his entire neighbourhood by Israeli forces! pic.twitter.com/8IY0KblCh8

— Jalal (@JalalAK_jojo) May 12, 2021