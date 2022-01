Ղազախստանը ցավով պոկվում է նազարբաևներից

Ղազախստանում ավարտվել է բողոքի (արդեն) զանգվածային ակցիաների 4-րդ օրը։ Նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը դիմել է ՀԱՊԿ անդամ երկրներին՝ խնդրելով աջակցել «ահաբեկչության սպառնալիքին դիմակայելու» հարցում։ ՀԱՊԿ-ը խոստացել է «սահմանափակ ժամանակահատվածով Ղազախստանի ուղարկել ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժեր»։ Ինտերնետը երկրով մեկ նախ անջատվել, իսկ հետո՝ որոշ շրջաններում մասնակիորեն վերականգնվել է։ Տեղեկատվական բլոկադայի պատճառով ինֆորմացիոն պատկերը մեծապես հիմնվում է ԶԼՄ-ների առանձին հաղորդումների և սոցցանցերում տարածվող կարճ տեսանյութերի վրա։ Ցուցարարները գրավել են Ալմաթիի օդանավակայանը։ Փակվել է նաև Ակտաուինը։ Ղազախստանի առաջին և արդեն նախկին նախագահ, երկրում քաղաքականապես ամենաազդեցիկ մարդը համարվող Նուրսուլթան Նազարբաևը հրաժարական է ներկայացրել Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Ներկայիս նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել է, որ ստանձնելու է այդ պաշտոնը և այսօրվանից գործելու է «մաքսիմալ կոշտ» և գնալ ռեֆորմների։



Կառավարության հրաժարականից հետո հրաժարական է տալիս Նազարբաևը։ Տոկաև դիմում է ՀԱՊԿ-ին

Ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը հրաժարական է ներկայացրել ԱԽ քարտուղարի պաշտոնից, որը ստանձնել էր 2019 թվականի մարտին՝ նախագահի պաշտոնն անակնկալ թողնելուց հետո։ Նազարբաևի շուրջ 30 տարվա կառավարումից հետո երկրի ղեկավարումը ստանձնել էր նրա կողմից ընտրված Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը։

Տոկաևն այսօր հայտարարել է, որ ինքը Նազարբաևին կփոխարինի նաև ԱԽ քարտուղարի պաշտոնում։ Նախագահը խոստացել է բոլոր դեպքերում մնալ Ղազախստանի մայրաքաղաքում, լինել «մաքսիմալ կոշտ» և գնալ բարեփոխումների։ Ժամեր անց, Տոկաևը ցոցարարներին «ահաբեկչական բանդաներ» է անվանել և դիմել ՀԱՊԿ երկրներին՝ խնդրելով «օգնություն ցուցաբերել Ղազախստանին՝ ահաբեկչության սպառնալիքին դիմակայելու հարցում»։

Տոկաևն իր դիմումի մեջ հայտարարել է, որ «ահաբեկիչները» գրավել են [Ալմաթիի] օդանավակայանն ու 5 ինքնաթիռ, և որ «համառ պայքար» է գնում ՊՆ օդային-դեսանտային ստորաբաժանումների և «ահաբեկչական բանդաների» միջև։ Այս «բանդաները», նախագահի համոզմամբ, «լուրջ վերապատրաստում են անցել արտերկրում»։

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը դիմումին չի ուշացել։ Վերջինս հայտարարել է Տոկաևի հետ քիչ առաջ ունեցած հեռախոսազրույցի մասին և հավելել «․․․որպես ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ՝ անհապաղ խորհրդակցություններ եմ սկսում ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների հետ»։

Փաշինյանն ավելի ուշ գրել է․

«Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարդ Տոկաևի դիմումի հիման վրա եւ Ղազախստանի ազգային անվտանգությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների բերումով, որն առաջացել է այդ թվում արտաքին միջամտության արդյունքում, ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը Հավաքական անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածի համաձայն որոշում է կայացրել սահմանափակ ժամանակահատվածով Ղազախստանի հանրապետություն ուղարկել ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժեր՝ այդ երկրում իրավիճակի կայունացման եւ կարգավորման նպատակով»։

Ցուցարարները գրավել են Ալմաթիի օդանավակայանը, փակել Ակտաուինը։

Ալմաթիում ցուցարարները գրավել են Ազգային Անվտանգության Կոմիտեի բաժանմունքը, որից հետո ԱԱԿ ղեկավար Կարիմ Մասիմովը նախագահի հրամանով ազատվել է պաշտոնից։ Նրան փոխարինելու է Երմեկ Սագիմբաևը։ Բացի այդ, Տոկաև փոխել է Պետանվտանգության ծառայության պետին՝ այդ պաշտոնում նշանակելով Սակեն Իսաբեկովին։

Ավելի վաղ ցուցարարները գրոհել և կրակի էին տվել Ալմաթիի քաղաքապետարանի, դատախազության, իշխող «Նոր-Ուտան» կուսակցության շենքերը, ինչպես նաև նախկին նախագահական նստավայրը, իսկ հետո իրենց հսկողության տակ էին առել օդանավակայանը և մի քանի ինքնաթիռներ։ Ալմաթիի այսօրվա բոլոր չվերթները չեղարկվել են, այդ թվում՝ Ռուսաստանից, Բելառուսից և Ադրբեջանից։ Փակվել է նաև Ակտաուի օդանավակայանը։

