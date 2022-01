Ղազախստանում պահանջում են իրական ղեկավարի հեռացումը․ մարդկանց ջրում են

թարմացումները՝ տելեգրամում

Ղազախստանում ժամ առ ժամ սրվող բողոքի ցույցերի արդյունքում Ալմաթիում գիշերը պարետային ժամ է հայտարարվել, որն այնուհետև տարածվել է ամբողջ մարզի վրա և ուժի մեջ կմնա մինչև հունվարի 19-ը։ Ալմաթիի օդանավակայանն էլ դադարել է ընդունել ժամանող ինքնաթիռներին։ Պարետային ժամ է նաև մայրաքաղաք Նուր-Սուլթանում, և Մանգիստաուի մարզում։

Առավոտյան արդեն հաղորդվել է կառավարության հրաժարականի մասին, որը երկրի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևն արդեն ընդունել է Վարչապետի պաշտոնը ժամանակավորապես կկատարի առաջին փոխվարչապետ Ալիխան Սմայլովը՝ մինչև նշանակվեն նոր նախարարներ։ Նախագահը նաև տեսաուղերձով է հղել՝ հորդորելով չտրվել «շենքեր գրավելու կոչերին»: Նավթարդյունաբերության ոլորտի աշխատակիցները, ի աջակցություն ցույցերի, գործադուլ են հայտարարել։ Նախագահը հրահանգել է ներդնել վառելիքի և առաջնային կարևորության ապրանքների գների պետկառավարման համակարգ։

Երկրով մեկ փողոց դուրս եկած ցուցարարներին, սակայն, կառավարության հրաժարականը չի բավարարել։ Նրանք պահանջում են նաև գործող նախագահի հրաժարականն ու նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի վերջնական հեռացումը քաղաքական դաշտից, ով, ցուցարարների կարծիքով, դեռևս մեծ ազդեցություն ունի երկրի քաղաքական կյանքի վրա։

Радио Азаттык-ի հաղորդմամբ՝ երկրի ամենամեծ քաղաքում հավաքված մի քանի հազար ցուցարարներն արդեն հասել են Հանրապետության հրապարակ և գրոհել աքիմաթի (մարզպետարանի) շենքը։ Ըստ որոշ հաղորդումների՝ շենքում կրակ է բռնկվել։ Կրակի բաժին է դառնում նաև Ալմաթիի դատախազության շենքը։

Ցուցարարներից որոշները զինված են ռետինե մահակներով ու «Մոլոտովի կոկտեյլներով», ոստիկանները կիրառում են լուսաձայնային նռնակներ և, ըստ որոշ հաղորդումների, հրազեն։ Ակտոբեում ուժայինները ջրցաններ են կիրառում ձյան մեջ ցույց անող մարդկանց վրա։

