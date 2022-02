Ադրբեջանական դիրքերից կրակել են բնակելի տների վրա․ Արցախի ՄԻՊ

Փետրվարի 11-ին՝ ժամը 05:50-ի սահմաններում, Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա և Թաղավարդ համայնքների հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից կրակահերթեր են արձակվել դիտարկվող բնակելի տների ուղղությամբ։ Այս մասին հաղորդել է Արցախի օմբուդսմենը։

On February 11, at around 5:50 am, Azerbaijani Armed Forces fired in direction of the residential houses of the villages of Karmir Shuka and Taghavard of Martuni region, #Artsakh/#NagornoKarabakh.

Three children and a woman were inside there house, who woke up to the shooting. pic.twitter.com/oBGbLQ732L

— Gegham Stepanyan (@Gegham_Artsakh) February 11, 2022