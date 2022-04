Բռնաբարություններ, մահապատիժներ, սպանություններ․ ռուս զինվորների հանցանքները

Ռուսական զորքերը, ըստ պայմանավորվածության, դուրս են գալիս Կիևի ու Չեռնիգովի մարզերի օկուպացրած տարածքներից՝ մոռանալով մաքրել իրենց կատարած բռնությունների ու սպանությունների հետքերը։

Շաբաթ օրը France-Presse-ի ու Reuters-ի լրագրողները այցելել են մայրաքաղաք Կիևից 30կմ հեռավորության վրա գտնվող Բուչա քաղաք, որը շուրջ 1 ամիս գտնվում էր ռուսական ուժերի շրջափակման մեջ։ Քաղաքի փողոցներից միայն մեկում լրագրողները հայտնաբերել են 20 քաղաքացիական հագուստով տղամարդկանց դիեր։

Դիակների ձեռքերը հետևից կապված են եղել սպիտակ կտորով։ Տեղի բնակիչները Reuters-ին հայտնել են, որ օկուպացիայի ժամանակ ռուսական զորքերը ստիպել են իրենց կրել սպիտակ թևկապներ։

Բուչայի քաղաքապետ Անատոլի Ֆեդորուկը France-Press-ին հայտնել է, որ «300 մարդ արդեն թաղված է եղբայրական գերեզմաններում»: Նրա խոսքերով՝ փողոցներում մահացած ընտանիքներով մեքենաներ կան։ Ինչ վերաբերում է թևկապներին, քաղաքապետը պարզաբանում է՝ դրանք պետք է «ցույց տային, որ մարդիկ զինված չեն»։

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by 🇷🇺 soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022