Հակաեվրոպական վարչապետի վրա ենթադրյալ կրակողը 71-ամյա գրող է

Մահափորձից հետո հիվանդանոց տեղափոխված Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն ծայրահեղ ծանր վիճակում է։

Կառավարության արտագնա նիստից հետո անհայտ անձը մի քանի անգամ կրակել է նրա ուղղությամբ։ Պաշտոնապես հաստատված տվյալներով՝ վարչապետը վիրավորվել է փորի և ձեռքի հատվածում։ Քանի որ Բրատիսլավա թռիչքը չափազանց երկար է, հրատապ բուժօգնության համար նրան ուղղաթիռով տեղափոխել են Բանսկա Բիստրիցա քաղաքի հիվանդանոց: Ֆիցոյի ֆեյսբուքյան էջը հաղորդել է՝ վարչապետի կյանքին վտանգ է սպառնում․ «առաջիկա ժամերը վճռորոշ են լինելու»։

Ըստ սլովակական TV Markiza հեռուստաալիքի՝ վարչապետին Բանսկա Բիստրիցայի հիվանդանոց են տեղափոխել պատգարակով՝ սավանով ծածկած․ վնասվածքները տեսանելի չէին։

Տեղական մամուլում տեղեկություններ են տարածվում, որ Ֆիցոյի վրա կրակել է Լևիցե քաղաքի 71-ամյա բնակիչ, ընդդիմադիր «Առաջադեմ Սլովակիա» կուսակցության աջակից, գրող Յուրայ Ցինտուլան։ Պաշտոնական հաստատում չկա։

Սլովակիայի ներքին գործերի նախարար Մատուշ Շուտայ-Էշտոկը հայտարարել է, որ հարձակումը քաղաքական դրդապատճառներ է ունեցել։

Ֆիցոյի ուղղությամբ կրակել են ամբոխի միջից։ Ըստ ականատեսների՝ վարչապետն ընկել է, ինչից անմիջապես հետո նրան մեքենայով տարհանել են տարածքից։ TAZ հեռուստաալիքը հայտնում է, որ վարչապետի վրա կրակել են չորս անգամ, գնդակներից մեկը կպել է փորին։

