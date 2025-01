Ոստիկանությունը հասավ նպատակին. հարյուրավոր դիակներ ՀԱՀ-ի հանքահորից

Հարավաֆրիկյան Հանրապետության իշխանությունների բլոկադայի պատճառով Սթիլֆոնտեյն բնակավայրի ոսկու հանքում 78 միգրանտ է մահացել. նրանց դիակներն այսօր դուրս են բերվել հանքահորից։

Փրկարարները հանքից հանել են նաև 246 ողջ մնացած հանքափորների՝ հյուծված ​​վիճակում, և անմիջապես ձերբակալել անօրինական միգրացիայի և ոսկու արդյունահանման համար։ Իրավապաշտպանները հայտնում են, որ տուժածներից ոչ ոք չի հոսպիտալացվել։

Հարավաֆրիկյան Հանրապետության տարածքում կան բազմաթիվ լքված հանքեր։ Մոզամբիկից, Զիմբաբվեից և Լեսոտոյից միգրանտները, ովքեր հիմնականում չունեն փաստաթղթեր, գալիս են այդ հանքահորեր և փորձում արդյունահանել տեղում մնացած օգտակար հանածոները։

Miners trapped in South Africa beg for help

Video released by a human rights group in South Africa appears to show emaciated miners and dead bodies wrapped in plastic in an abandoned mine in the country’s northwest region, although CNN is not able to independently verify the… pic.twitter.com/6RyV0jjZH9

