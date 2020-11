Ահաբեկչության հետևանքով Վիեննայում զոհվել է 4, վիրավորվել 17 մարդ

Նոյեմբերի 2-ին Վիեննայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներից հետո Ավստրիայում խուզարկությունների և ձերբակալությունների շարք է սկսվել։

Երեկ ուշ երեկոյան Ավստիայի մայրաքաղաքում մի քանի զինված գրոհայիններ հրաձգություն են սկսել միաժամանակ 6 տարբեր վայրերում, այդ թվում՝ Վիեննայի սինագոգի մոտակայքում: Առաջին կրակոցները հնչել են տեղական ժամով 20։00-ին։

Ավստրիայի Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ ահաբեկչության հետևանքով 4 մարդ է մահացել։ Վիրավորների թիվը 17 է, նրանցից 7-ը՝ ծանր վիճակում։

Կան սպանված ոստիկանի մասին չհաստատված տեղեկություններ։

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf

— Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) November 2, 2020