Ահաբեկիչները ներխուժել են Քաբուլի համալսարան․19 մարդ սպանվել է, կա 22 վիրավոր

Նոյեմբերի 2-ին Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի համալսարան են ներխուժել ոստիկանական համազգեստով քողարկված զինված անձինք և կրակ բացել ուսանողների ու դասախոսների ուղղությամբ։

National Public Radio-ի փոխանցմամբ՝ առնվազն 19 մարդ մահացել է։ Կա 22 վիրավոր։

Ականատեսները պատմում են, որ սկզբում պայթյունի ձայն են լսել, որից հետո (ոստիկանական համազգեստով) զինված անձինք ներխուժել են համալսարան։ Գրոհայինները պատանդ են վերցրել ուսումնական երկու խմբերի և կրակ բացել ուսանողների ու դասախոսների ուղղությամբ։ Ահաբեկված ուսանողներից որոշները դուրս են նետվել պատուհաններից։ Նրանց շրջանում ևս կան վիրավորներ։

Another education centre is under attack in 🇦🇫-#KabulUniversity; the militant groups proved that they are afraid of knowledge & bright future for Afghan youths. Their dark ideologies can’t resist the light & educated youths won’t be their foot soldiers pic.twitter.com/fEnrOvxPUS

— Moheb Mudessir (@MohebMudessir) November 2, 2020