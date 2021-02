Բոյինգը խորհուրդ է տալիս դադարեցնել իր 777 շարքի ինքնաթիռների թռիչքները

Boeing ավիաընկերությունը հանձնարարական Է հղել բոլոր ավիագծերին դադարեցնելու Pratt & Whitney PW 4000 շարժիչներով իր 777 շարքի ինքնաթիռների թռիչքները։ Պատճառը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների United Airlines ընկերության համանմա օդանավի հետ տեղի ունեցած միջադեպն է։

«Boeing-ն ակտիվորեն հետեւում Է United Airlines ընկերության 328-րդ չվերթի հետ կապված վերջին իրադարձություններին: ԱՄՆ-ի Տրանսպորտի անվտանգության ազգային խորհրդի (NTSB) հետաքննության անցկացման ընթացքում մենք խորհուրդ տվեցինք դադարեցնել աշխատանքը Pratt & Whitney PW 4000 շարժիչներով 69 թռիչքներ կատարող եւ 59 պահպանման մեջ գտնվող 777-երով, քանի դեռ ԱՄՆ-ի Քաղաքացիականի ավիացիայի դաշնային վարչությունը չորոշի ստուգման համապապատասխան կանոնակարգը»,- Boeing-ի հաղորդագրությունը մեջբերում է «Արմենպրեսսը»:

Սա, ըստ ընկերության, ժամանակավոր միջոց է, որ կանխարգելիչ բնույթ ունի․ մինչև պարզ չլինեն ստուգման

Ընկերությունը նաեւ լիակատար հավանություն Է հայտնել Ճապոնիայի եւ ԱՄՆ-ի ավիակագավորիչների որոշմանը, որոնք որոշել են դադարեցնել այս ինքնաթիռների թռիչքները:

Փետրվարի 21-ին ԱՄՆ-ի United Airlines ավիաընկերության օդանավում, որը թռչում էր Դենվերից (Կոլորադոյի նահանգ) Հոնոլուլու (Հավայիի նահանգ), տեղի Է ունեցել շարժիչի խափանում: Թռիչքի ընթացքում շարժիչներից մեկը սկսել է այրվել։ Ինքնաթիռն անվտանգ վերադարձել Է մեկնաթռիչքի օդանավակայան, բայց շարժիչի երեսվածքի խոշոր դետալները օդում պոկվել են և ընկել բնակելի շենքերի անմիջական մերձակայքում:

