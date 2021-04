Խոշոր վթար Թայվանում

Առնվազն 48 մարդ մահացել և 66 մարդ վիրավորվել է Թայվանում այսօր տեղի ունեցած գնացքի վթարի հետևանքով։ Գնացքը շեղվել է ռելսերից և հարվածել թունելի պատերին, ինչի հետևանքով վագոններից չորսը քանդվել են։ Սա դժվարացրել է փրկարարների աշխատանքը, քանի որ ուղևորներից շատերը փակված են մնացել արդեն քանդված վագոններում, որտեղից մարդկանց դուրս բերելն այդքան էլ հեշտ չէ։

#UPDATE Dozens feared dead in Taiwan railway crash.

Dozens of people are feared dead after a packed train derailed inside a tunnel in Taiwan at the start of a long holiday weekend, with rescuers still scrambling to reach others trapped insidehttps://t.co/mDQLMQhiC4 pic.twitter.com/eqsV3U7uSy

— AFP News Agency (@AFP) April 2, 2021