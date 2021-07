Անտառային հրդեհները կլանում են Կանադայի արևմուտքը

Կանադայի արևմուտքում գտնվող Բրիտանական Կոլումբիա նահանգի Լիթթոն գյուղաքաղաքը գրեթե ամբողջովին ոչնչացել է երեկ բռնկված անտառային հրդեհի պատճառով։ Երկրի արևմուտքում գտնվող փոքրիկ բնակավայրում ապրում է մոտ 1000 մարդ։ Բնակիչներն իրերը հավաքելու և էվակուացվելու համար ունեցել են մոտ 15 րոպե։ Մարդիկ իրենց իրերի հետ միասին վազում էին քաղաքը կլանած ծխի քուլաների և մայթերին ավելի ու ավելի մոտեցող կրակի միջով։ Զոհերի մասին դեռևս տվյալներ չկան։

«15 րոպեում կրակը կլանեց գյուղը։․․․Մարդիկ ուղղակի վերցնում էին իրենց տնային կենդանիներին, բանալիները, նստում մեքենան ու հեռանում», ֊ պատմել է այրված Լիթթոնի համայնքապետը։

BBC-ի հաղորդմամբ՝ այրվել է Լիթթոնի տների 90%-ը, բուժկետն ու ոստիկանության բաժինը։

Lytton's Main Street, before and after yesterday's devastating fire.

(Photo from a Chilliwack Fire Department member) pic.twitter.com/OaoRvg1ch3

— Justin McElroy (@j_mcelroy) July 1, 2021