Ցմահ բանտարկյալները գդալի օգնությամբ փախել են իսրայելական բանտից

Պաղեստինցի վեց բանտարկյալներ փախել են իսրայելական «Գիլբոա» բանտից։

Բանտախցի զուգարանից նրանք ամիսներ շարունակ ժանգոտած գդալով թունել են փորել, որի միջով դուրս են եկել ճանապարհ։ Դաշտերով վազելիս նրանց նկատել են տեղի ֆերմերներն ու դիմել ոստիկանություն։

BBC-ի հաղորդմամբ՝ փախածների թվում են «Ալ Աքսայի նահատակների բրիգադի» նախկին հրամանատար Զաքարիա Զաբեյդին և «Իսլամական ջիհադի» հինգ զինյալներ, որոնցից չորսը դատապարտվել էին ցմահ, մեկը՝ 2 տարվա ազատազրկման: Զաբեիդիի վճիռը դեռ կայացված չէ։

Looks like they dug the tunnel in their cell pic.twitter.com/mC1NtvknvD

