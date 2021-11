8 մահ և ավելի քան 300 վիրավորներ․ Թրևիս Սքոթի սպասված համերգը

Ամերիկացի ռեփեր Թրևիս Սքոթի համերգի ժամանակ հրմշտոց է սկսվել։ Մարդիկ սկսել են ուշաթափվել։ 300 հոգի վնասվածքներ է ստացել, 11 հոգի տեղում հոսպիտալացվել է, 8 հոգի՝ մահացել։

Նոյեմբերի 5-ին ԱՄՆ Տեխաս նահանգի Հյուստոն քաղաքում մեկնարկել է «Աստրավորլդ» տարեկան փառատոնը։ Ժամը 21:15-ի շրջանակներում ամբոխի մեջ իրարանցում է սկսվել, որը պիկին է հասել 21:38-ի մոտակայքում։

Հրմշտոցի ժամանակ առջևում կանգնածներն ընկել են ճնշման տակ, խուճապ է սկսվել։

75 րոպե տևող համերգը մի քանի անգամ ընդհատվել է․ Սքոթը դիմել է անվտանգության աշխատակիցներին և բուժաշխատողներին, համերգի ընթացքում ամբոխի միջով մի քանի անգամ շտապ օգնության մեքենաներ են անցել։ Իրավիճակի բարելավմանը, սակայն, դա առանձնապես չի նպաստել։

Crazy Mad people still dancing but don't even give way to #ambulance.#AstroWorld2021 Festival. At least 8 confirmed fatalities and 100+ inquired.

#panic #injuries #Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #Houston #KHOU11 pic.twitter.com/vqW4rMsjWw

