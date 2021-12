Բաքվում ուժայինները խոշտանգել են ցուցարարներին

Բաքվում երեկ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում ձերբակալվել է շուրջ 40 մարդ (այդ թվում՝ տարեց մարդիկ և մեկ անչափահաս), որոնց մի մասին ոստիկանները դաժան ծեծի են ենթարկել։ Այս մասին հաղորդում է Meydan TV-ն։ Ձերբակալվածների մեծ մասն ազատ է արձակվել, սակայն մի քանիսին դատապարտել են 15-25 օրվա ազատազրկման։

⚠️ Baku, today. Police forcefully detain elderly protester in #FreeSalehRustamov protest.

©️ @SANCAQpro

⚡ 30+ protesters were detained by the police and taken in unknown directions by bus.

❗ Rustamov, imprisoned activist, is on 26th day of his hunger strike. pic.twitter.com/oEhi1kj7OF

