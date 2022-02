Բրազիլիայում ջրհեղեղից 104 մարդ է մահացել․ նախագահն օգնություն է խնդրում Ռուսաստանից

Բրազիլական Պետրոպոլիս քաղաքում ջրհեղեղների և սողանքների պատճառով 104 մարդ է զոհվել, հայտնում է Al Jazeera-ն։ Եվս 35 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Տուժել են բամաթիվ շինություններ, ավելի քան 300 մարդ ստիված է եղել լքել իր բնակավայրը։ Աղետի գոտում փրկարարական աշխատանքներ են իրականացվում՝ տուժածներից 24-ի կյանքը հաջողվել է փրկել, հայտնել է երկրի քաղպաշտպանության ազգային ծառայությունը։

Ռիո դե Ժանեյրոյից 68 կմ հեռու գտնվող Պետրոպոլիսում մոտ 3 ժամում այնքան տեղումներ են գրանցվել, որքան սովորաբար լինում են մեկ ամսում։ Քաղաքում դեռևս շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները, որոնց մասնակցում են 180 հրշեջ՝ 400 զինվորականների աջակցությամբ։

Քաղաքապետարանը Պետրոպոլիսում աղետային իրավիճակ է հայտարարել և եռօրյա սուգ՝ ի հիշատակ զոհվածների։ Բազմաթիվ շինություններ ավերվել են ու թաղվել հողի տակ, փողոցները վերածվել են գետերի։

Torrential #rains & over 52 registered #landslides have killed at least 58 people in #Petropolis, north of #RiodeJaneiro #Brasil. Sadly, authorities fear the death toll could climb higher.#GlobalCrisis #flood #flooding #heavyrains pic.twitter.com/Y4EFweBSjj

