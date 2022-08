Չլուսաբանվող ցույցեր Բանգլադեշում

Դաքքայում բենզինի գնաճի հետ կապված ցույցերը վերածվել են ցուցարարների ու ուժայինների միջև լայնամասշտաբ բախումների, հայտնում են NDTV և Wion գործակալությունները։ Բենզինի գինը բարձրացել է շուրջ 52%-ով․ բնակիչներն արդեն երկու շաբաթ է դուրս են գալիս փողոց, գրոհում են բենզալցակայանները։

Խոշոր միջազգային լրատվամիջոցները, այնուամենայնիվ, դեռևս չեն անդրադարձել շուրջ 14 օր տևող ցույցերին։

Demonstration in Dhaka, Bangladesh against record fuel price hikes and the country's energy crisis. Protests are happening daily for two weeks. #Inflation #Bangladesh #Dhaka #EnergyCrisis pic.twitter.com/4hdWLUIhin

Բողոքի ակցիաները սկսել են ամբողջ երկրով մեկ, այդ թվում՝ մայրաքաղաք Դաքքայում, որտեղ ցույցերն առաջնորդում են մի խումբ ուսանողներ։ Վերջիններս պարբերաբար ոստիկանների կողմից ծեծի են ենթարկվում, գրում է տեղացի բլոգեր Շահիդուլ Ալամը։

I wonder who the students will be mourning for this month?

Students beaten by police + pro-gov thugs in Shahbag in Dhaka in Bangladesh while protesting against the unusual hike in fuel prices in the country. ©Abdul Goni#fuelhike #inflation #bangladesh #students #police pic.twitter.com/LLciwCaoxc

— Shahidul Alam (@shahidul) August 8, 2022