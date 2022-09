Ըմբոստ իրանացիներին սպառնում են բռնաբարությամբ և արտաթորանք ուտացնելով

Իրանում 22-ամյա Մահսա Ամինիի մահվանից հետո սկսված լայնամասշտաբ հակակառավարական ցույցերն արդեն տարածվել են ավելի քան 80 քաղաքներում։ Ուժայինները շարունակում են ձերբակալել, ծեծել և սպանել։

Ուժայինների և ցուցարարների շրջանում կա առնվազն 76 զոհ, այդ թվում՝ երեխաներ, հաղորդում է Իրանի Մարդու իրավունքների կազմակերպությունը (IHR)։ Պետական լրատվամիջոցները, իրենց հերթին, հայտնում են ընդամենը 41 զոհի մասին։

Կան բազմաթիվ փաստարկներ (տեսանյութեր և մահվան վկայականներ), որ ոստիկանությունը հրազենից կրակ է բացում ցուցարարների վրա, չնայած՝ Իրանի պաշտոնյաները ժխտում են դա, հայտնում է IHR-ը։

Ցուցարարներին խոշտանգում են ու ծեծում։ Associated Press News-ը հաղորդում է ավելի քան 1400 ցուցարարի ձերբակալության մասին, որոնցից 20-ը լրագրողներ են։ BBC-ն հաղորդում է, որ ձերբակալվածների թվում եղել են նաև անչափահասներ, որոնց մեծ մասին հաջորդ օրը բաց են թողել։

Ձերբակալվածների մի մասին տարել են իրանական «Էվին» բանտ։ Բանտի դիմաց սպասող հարազատներին հայտարարել են, որ չհրապարակայնացնեն իրենց ընտանիքի անդամի բանտարկումը, այլապես՝ նրա վիճակն ավելի վատ կլինի։

Ցուցարարներից մեկը պատմել է BBC-ին, որ իրեն շուրջ 60 հոգու հետ փակել էին փոքր սենյակում, արգելել օգտվել լոգարանից և հայտարարել, որ եթե սովածանան «կարող են սեփական արտաթորանքն ուտել»։ Բանտարկվածները մոտ մեկ օր շարունակ բողոքում և գոռում էին սենյակում, իսկ ուժայինները՝ կարգադրում «լռել, թե չէ կբռնաբարեն»։

Tonight in the city of Yazd, two women standing on top of a car throw their hijabs in the air while protesters cheer and clap, on the 11th night of unrest in Iran over the death of #MahsaAmini, 22, in morality police custody and a near total internet shutdown.#مهسا_امینی pic.twitter.com/aqaxLhtX4C

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) September 26, 2022