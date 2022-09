Կին, կյանք, ազատություն. փամփուշտները չեն լռեցնում Իրանի ցույցերը

Իրանում «ողջախոհության ոստիկանության» կողմից ձերբալկաված և խոշտանգումների ենթարկված 22-ամյա Մահսա Ամինիի մահը ամբողջ երկրով լայնամասշտաբ ցույցերի պատճառ է դարձել։

Կնոջը բերման են ենթարկել հիջաբ կրելու կանոնները չպահպանելու համար, իսկ ավելի ուշ ծեծի ենթարկել ոստիկանական մեքենայում, ինչից հետո նա ընկել է կոմայի մեջ։ Իրանի ոստիկանությունը հերքում է այս մեղադրանքները՝ պնդելով, որ Ամինին մահացել է «սրտի հանկարծակի կանգից»։

Ամինիի հուղարկավորության արարողության ժամանակ կանայք ցուցադրաբար հանել են իրենց հիջաբներն ու վանկարկել «Մա՛հ բռնապետին»։

At Mahsa Amini’s funeral in her hometown of Saqqez, Kurdistan province, women take their headscarves off in protest against Iran’s forced hijab law amid “death to the dictator” chants.

Mahsa, 22, died in custody after being arrested by morality police.pic.twitter.com/MaqyberjNO

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) September 17, 2022