Իրանում «ոչ պատշաճ հիջաբով» կանայք դուրս կգան բողոքի ցույցի

Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հրամայել է խստորեն հետևել «հիջաբի և ողջախոհության» մասին օրենքի պահանջներին․ բազմաթիվ հաստատություններում կանանց հագուկապին վերաբերող մի շարք նոր սահմանափակումներ են ներմուծվել։ «Ոչ պատշաճ հիջաբով» կանանց մուտքը կարող է պարզապես արգելվելմ փողոցում նրանց կարող են կանգնեցնել, հարցաքննել, ձերբակալել։ Իրանցի կանայք հուլիսի 12-ին պատրաստվում են դուրս գալ փողոց՝ «առանց հիջաբի» բողոքի ցույցի։

Երեկ իրանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Ռայիսին հայտարարել է, որ հիջաբ կրելու անպատրաստակամությունը ծրագրավորված միջոց է, որն առաջնորդում է իսլամական հասարակությանը դեպի «բարոյական կոռուպցիա»․ սրանում Իրանի նախագահը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին։



«Իրանի և իսլամի թշնամիները, օգտագործելով լայն տարածում ունեցող արբանյակային հեռուստատեսությունը և սոցցանցերը, թիրախավորում են հասարակության մշակութային հենասյունը և այն հիմքը, որից բխում են դրա կրոնական արժեքները»,- ասել է Ռայիսին։

Նախագահի հրամանով՝ հուլիսի 5-ից իրանցի կանայք ստիպված են քողից բացի գլխաշոր օգտագործել, որով պետք է փակեն ոչ միայն մազերը, այլ նաև վիզը և ուսերը։ Նույն օրը Մաշհադ քաղաքի դատախազությունը կարգադրություն է հրապարակել, ըստ որի «ոչ պատշաճ հիջաբով» կանանց կարգելվի օգտվել մետրոյից։ Դատախազությունը, իր հերթին, կարգադրել է արգելել այս կանանց մուտքը բանկային և կառավարական հաստատություններ։

Վերջին շաբաթներին «հիջաբի ոստիկանություն» կամ «ողջախոհության ոստիկանություն» կոչվող փողոցային պարեկները ուժեղացրել էին չամրացված հիջաբ կրող կանանց նկատմամբ ճնշումները՝ մինչև անգամ ֆիզիկական ուժ կիրառելով։

«Ոչ պատշաճ հիջաբ» օրինագծի ֆոնին իրանական Մելլաթ բանկը, որը երկրում ավելի քան 1400 մասնաճյուղ ունի, արգելել է իր աշխատակիցներին բարձրակրունկ կոշիկներ և զուգագուլպաներ կրել։ Բացի այդ, բանկում աշխատող տղամարդ մենեջերներին արգելվում է ունենալ կին ադմինիստրատիվ օգնական։



Կինը, ում գլխաշորի տակից երևում են նրա մազերը, հարցաքննվում է իրանական «ողջախոհության ոստիկանության» կողմից․ ֆոնին հատուկ կանանց ձերբակալելու համար նախատեսված մեքենան է։ Iran International, 2022 թ. հունիս:

Ի պատասխան կառավարության կողմից աճող ճնշումների՝ իրանցի կանայք որոշել են փողոց դուրս գալ․ ըստ սոցցանցերով տարածվող անոնսների, կանայք հուլիսի 12-ին պատրաստվում են առանց հիջաբի ցույց անել։

Iranian women want to reclaim their rights over streets & their bodies on July 12, Hijab day in Islamic Republic's calender. They will be on streets hijabless to say #No2Hijab & yes to My Body My Choice. #LetUsTalk & be our voice#حجاب_بی_حجاب

— Aghdas Khanoom (@Aghdas_K) July 6, 2022