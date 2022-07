Իրանցի կանայք ցուցադրաբար հանում են իրենց հիջաբը փողոցում քայլելիս

Այսօր Իրանում բազմաթիվ կանայք փողոց են դուրս եկել առանց հիջաբի։ Սոցցանցերում տարածված տեսանյութերում կարելի է տեսնել ինչպես են կանայք փողոցում քայլելիս ցուցադրաբար հանում հիջաբը կամ դիմադրում «ողջախոհության ոստիկանությանը»։

This woman is risking jail and lashes to show the regime and the rest of the world that women of Iran are brave enough to say #No2Hijab. In Iran #WalkingUnveiled is a crime but women took to the streets today to challenge gender apartheid. Be our voice.#LetUsTalk#حجاب_بی_حجاب pic.twitter.com/qIy1TziBur

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 12, 2022