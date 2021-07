Իրանում պայքարում են ջրի համար. կան զոհեր

Իրանի հարվարևմտյան Խուզեստան նահանգում 6 օր է՝ չեն դադարում բողոքի զանգվածային ցույցերը՝ երկրամասում ջրի պակասի պատճառով։ Ցուցարարներին ոստիկանները պատասխանել են արցունքաբեր գազով։ Վերջին տվյալներով՝ կա առնվազն 3 զոհ, որոնցից երկուսը քաղաքացիական անձինք են, մեկը՝ ոստիկան։ Եվս մեկ ոստիկան վիրավորվել է։ Ըստ Al jazeera-ի՝ շրջանառվում են, սակայն դեռևս չեն հաստատվել տեղեկություններ զոհերի ավելի մեծ թվի մասին։ Իշխանություններն ասում են, որ զոհերի համար պատասխանատու են «պատեհապաշտներն ու խռովարարները», սակայն ցուցարարները պնդում են՝ մարդիկ սպանվել են հենց ոստիկանների բացած կրակահերթերից։

Սոցցանցերում տարածվող տեսանյութերը վկայում են, որ ցույցերին մասնակցում են հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր մարդիկ։ Տեղի են ունենում զանգվածային ձերբակալություններ։ Հաղորդվում է նաև ինտերնետի աշխատանքի դանդաղության և խափանումների մասին։ Ցուցարարների պնդմամբ՝ կառավարությունն այս կերպ փորձում է թույլ չտալ իրենց կազմակերպվել։

On the sixth day of #IranProtests in #Khuzestan , it has expanded to Izeh, where the youths are confronting the repressive forces protesting severe water shortage due to mismanagement and corruption. pic.twitter.com/TPE43lxTQ2

— Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) July 20, 2021