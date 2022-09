Կանայք այրում են հիջաբներն ու կտրում իրենց մազերը․ Իրանում 6 օր է ցույցեր են, կան զոհեր

Արդեն վեցերորդ օրն է` Իրանում շարունակվում են 22-ամյա Մահսա Ամինիի սպանությունից հետո սկիզբ առած ցույցերը․ ցուցարարների և ոստիկանների բախումների ընթացքում առնվազն 17 մարդ է զոհվել։

Իրանական մեդիան և պաշտոնյաները զեկուցել են 6 ցուցարարի սպանության մասին։ Ակտիվիստները պնդում են, որ իրականում զոհվածների թիվն ավելի մեծ է։ IRNA պաշտոնական տեղեկատվական գործակալությունը հաղորդում է ուժայինների շրջանում մեկ զոհի մասին։ BBC-ի և APnews-ի տվյալներով, ցույցերի ընթացքում առնվազն 17 մարդ է զոհվել։

We had nothing but dreams …#MahsaAmini #مهسا_امینی #OpIran pic.twitter.com/8uOwy9p2Tl

— tabasom (@tabasomss) September 22, 2022