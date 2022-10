154 զոհ Հարավային Կորեայում և 141 զոհ Հնդկաստանում

Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլում 154 մարդ է զոհվել Իթհեվոն թաղամասում առաջացած հրմշտոցի ժամանակ, ևս 82-ը՝ վիրավորվել են։

Հրմշտոցն առաջացել է, երբ հոկտեմբերի 29-ին շուրջ 100 հազար մարդ փորձել է թաղամասի նեղ փողոցը մտնել՝ պանդեմիայից հետո առաջին անգամ առանց Քովիդ-19 սահմանափակումների և դիմակների Հելոուին տոնելու համար։

#BREAKING: Footage shows the very moment when people were being crushed by the weight of other people in Itaweon, South Korea in connection to a Halloween party. #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 #SouthKorea #Seoul #HalloweenEnds #Halloween pic.twitter.com/3qcG2S9xR2

— Asia News (@asianewsteam) October 29, 2022