Հարյուրավոր փախստականներ մնացել են Սիցիլիայի ջրերում

Իտալիայի ծովային սահմանին նոր միգրացիոն ճգնաժամ է հասունացել։ Սիցիլիայի նավակայանում մնացած միգրանտներից երեքը ցած են նետվել փրկանավից։ Քանի որ Իտալիայի իշխանությունները ներգաղթյալներին արգելել են իջնել ափ, հարյուրավոր մարդիկ արդեն տևական ժամանակ «ապրում» են նավի մեջ։ Փրկանավերում վարակներ և քոս է տարածվում, դեղամիջոցներն ու սնունդը արդեն սպառվում են։

Ոստիկաններին հաջողվել է փրկել ծով նետված երեք տղամարդկանց։ Թե ի՞նչ է լինելու նրանց հետ՝ պարզ չէ։ Բացառված չէ, որ երեքն էլ դեպորտացվեն։

Իտալիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ մտադիր է կանգնեցնել բոլոր այն նավերը, որոնցով «ոչ օրինական» միգրանտները հատում են Միջերկրական ծովը և մոտենում իտալական ափերին։

"We urge EU members and associated states to respect maritime law, cooperate in the designation of a Place of Safety for the survivors on #OceanViking and end the suffering of hundreds of men, women and children." Read our joint press release with @IFRC https://t.co/igNrOtOMC9 pic.twitter.com/JO6ALVwg0v

Հումանիտար կազմակերպությունները զգուշացնում են՝ Իտալիայի կառավարությանը դատի են տալու ծովային իրավունքը և եվրոպական օրենսդրությունը խախտելու համար։ Երկրի իշխանությունները հրաժարվել են իջեցնել Սիցիլիայի ափին մոտեցած 4 փրկանավերի հարյուրավոր միգրանտներին։

Նավերից մեկը՝ «Գեո Բարենց»-ը, «Բժիշկներ առանց սահմանների» կազմակերպության փրկանավն է, որը նորվեգական դրոշի ներքո է լողում, մյուսը՝ «Հյումանիթի 1»-ը, կառավարվում է գերմանական բարեգործական SOS Humanity կազմակերպության կողմից։

Մարդիկ քնում են հատակին և տախտակամածների վրա, նավում տենդ առաջացնող վարակներ և քոս է տարածվել, հաղորդվում է, որ դեղամիջոցներն ու սնունդը շուտով կվերջանան։

Իտալիայի նոր վարչապետ Ջորջա Մելոնին «խոստացել է» կագնեցնել փչովի մակույկներով Միջերկրական ծովը հատող միգրանտների հոսքը։

Իտալիայի ներքին գործերի նախարար Մաթեո Պյանտեդոզին հայտարարել է, թե միգրանտները, որոնք չեն պատկանում խոցելի խմբերին (երեխաներ և այլն), պետք է լքեն Իտալիայի ջրերը, նրանց համար պետք է հոգ տանի այն պետությունը, որի դրոշի ներքո նրանք հասել են ծովային սահման։

Այնուամենայնիվ, «Հյումանիթի 1»-ի նավապետը հրաժարվել է լքել Կատանիայի նավահանգիստը, մինչև ծովային աղետից տուժած բոլոր ուղևորները չիջնեն ափ։ Այս մասին երկուշաբթի օրը հայտարարել է գերմանական SOS Humanity-ին։

⚫️ While the Italian authorities turn a blind eye to the fate of people, frustration is raising aboard #GeoBarents.

🗣️ These are the screams for help from the survivors stranded at sea for more than 12 days.

❗️@viminale @Piantedosim can you hear their voices? pic.twitter.com/4VRPkRHFqS

— MSF Sea (@MSF_Sea) November 7, 2022