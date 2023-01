Աշխատավոր մեծամասնությունը խանգարում է Պերուի տերերին

2022 թվականի դեկտեմբերի 7-ին՝ Պերուում պետական հեղաշրջումից և նախագահ Պեդրո Կաստիլյոյի հեռանալուց մեկ ամիս անց, Դինա Բոլուարտեի նոր անօրինական կառավարությունը ոստիկանական և բանակային բիրտ ուժ կիրառեց՝ հեղաշրջմանը հաջորդած ցույցերը ճնշելու համար, ինչի հետևանքով 45 մարդ զոհվեց: Աշխատավորներն ու գյուղացիները հեղաշրջմանը դիմադրում էին զանգվածային ցույցերով, ճանապարհներ շրջափակելով, համազգային և շրջանային գործադուլներով և երկրով մեկ պայքարի կոմիտեներ ձևավորելով․ համապետական շարժման էպիկենտրոնը բնիկ ժողովրդների առավել աղքատ հարավային դեպարտամենտներն էին: Ովքե՞ր էին կանգնած դեկտեմբերի 7-ի հեղաշրջման հետևում և ինչպիսի՞ն են զանգվածային դիմադրության հեռանկարները։

Պեդրո Կաստիլյոն՝ Peru Libre (Ազատ Պերու) կուսակցության թեկնածուն, ընտրվել է 2021 թվականի հուլիսին կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում: Նրա մրցակիցը նախկին բռնապետ Ալբերտո Ֆուխիմորիի դուստր, աջ դեմագոգ Կեյկո Ֆուխիմորին էր, որը հայտնի է որպես իշխող դասակարգի և հանքարդյունաբերող կորպորացիաների թեկնածու։

Կաստիլյոյի քարոզարշավն անցավ «այլևս ոչ մի աղքատ մարդ հարուստ երկրում» կարգախոսի ներքո՝ գերելով միլիոնավոր բանվորների և գյուղացիների երևակայությունը հատկապես երկրի աղքատ շրջաններում, որտեղ մեծ է նաև կեչուախոս և այմարախոս բնիկների համամասնությունը: Հանքարդյունաբերական ռեգիոններում նա ստացել է ձայների ավելի քան 80 տոկոսը: Ակնկալվում էր, որ ծայրահեղ լիբերալ, կապիտալիստական քաղաքականությունը, որ տասնամյակներ շարունակ սպասարկել է տրասնացիոնալ հանքարդյունաբերական կորպորացիաների շահերը, կփոխվի, և կորպորացիաների բազմամիլիարդանոց շահույթը կվերաբաշխվի հօգուտ պերուացիների մեծամասնության:

Կաստիլյոն նախընտրական իր ծրագրում խոստանում էր վերապետականացնել Camisea գազարդյունահանող ընկերությունը և վերանայել հանքարդյունաբերական գործարքները: Պղինձը և ոսկին երկրի հիմնական հանքային արտադրանքն են, և դրանց առնչվող պայմանագրերը կնքում են Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում, Չինաստանում և Մեքսիկայում գործող մի քանի կորպորացիաներ: Կաստիլյոն սպառնում էր՝ եթե տրանսնացիոնալ կորպորացիաները չհամաձայնեն վերանայել պայմանագրերը, դրանք կպետականացվեն:

Սա, իհարկե, տագնապալից ահազանգ էր՝ պերուական օլիգարխիայի և կորպորացիաների՝ 17 խոշոր ընկերություններից բաղկացած կոմպակտ խմբի համար, որը վերահսկում է երկրի տնտեսությունը, զանգվածային լրատվամիջոցները, պետական ապարատը և հիմնական քաղաքական կուսակցությունները: Հակառակ Կաստիլյոյի դեմ ստերի, զրպարտությունների և մանիպուլյացիաների արշավի, նա կարողացավ հաղթել ընտրություններում, որի արդյունքները շաբաթներ շարունակ վիճարկում էին Ֆուխիմորիի կողմնակիցները:

Զիջումներ ճնշումների ներքո

Peru Libre-ի ծրագիրը, որին հղվում էր Կաստիլյոն, հակասական էր։ Չնայած նրա կուսակցությունն իրեն «մարքսիստ, լենինիստ և մարիատեգիիստ» էր հռչակել, դրա պլատֆորմը սոցիալիստական չէր, այսինքն՝ հենված չէր արտադրության միջոցների էքսպրոպրիացիայի վրա, որը կարող էր օգտագործվել աշխատավորների կողմից վերահսկվող ժողովրդավարական պլանային արտադրություն հաստատելու համար։ Ավելի հաճախ խոսում էին անորոշ և չսահմանված «ժողովրդական շուկայական տնտեսության» մասին և հորդորում ազգային բուրժուազիային աշխատել ի շահ մեծամասնության: Սա, իհարկե, բացարձակ ուտոպիա էր։ Կապիտալիստների դասակարգը շահագրգռված է միմիայն իր շահույթը մեծացնելով: Ցանկացած անհատ կապիտալիստ, որ այլ ճանապարհ է ընտրում, արագորեն դուրս է մղվում շուկայից՝ իր իսկ մրցակիցների կողմից:

Պերուի պես երկրում տեղական բուրժուազիան հազարավոր թելերով կապված է օտարերկրյա իմպերիալիստական կորպորացիաներին և ենթակա դրա շահերին։ Իրականում, հանքարդյունաբերական ընկերություններն են, որ կառավարում են երկիրը՝ համագործակցելով կապիտալիստ օլիգարխիայի իրենց տեղական գործակալների հետ։

Ընտրվելուց հետո Կաստիլյոն կանգնած էր շատ բարդ իրադրության առաջ՝ թշնամաբար տրամադրված խորհրդարանում նա փոքրամասնություն էր կազմում: Այն ժամանակ մենք զգուշացնում էինք, որ նա երկու տարբերակ ունի՝ կա՛մ հենվել բանվորական և գյուղացիական զանգվածների փողոցային մոբիլիզացիայի վրա՝ հարվածելու համար իշխող դասակարգին և կորպորացիաներին, կա՛մ հայտնվել բուրժուական ինստիտուցիաներում ուժերի անբարենպաստ հավասարակշռության թակարդում և ստիպված զիջել կապիտալիստական օլիգարխիային։

Հենց սկզբից նա ընտրեց երկրորդ տարբերակը՝ զիջումներ և նահանջ սեփական ծրագրից: Պաշտոնանկ արեց արտաքին գործերի իր նախարարին՝ Բեժարին, ով զայրացրել էր զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին` հիշեցնելով, թե ինչ դերակատարություն են նրանք ունեցել [Կոմունիստական կուսակցության] «Փայլող ուղու» պարտիզանների դեմ կեղտոտ պատերազմում: Այնուհետև պաշտոնանկ արեց իր վարչապետ Բելլիդոյին, որին կապիտալիստական վերնախավը չափազանց արմատական էր համարում: Հեռացվեց նաև Աշխատանքի նախարարը, որը համարձակվել էր ենթակապալների (վերջին երեք տասնամյակներում Պերուի բանվոր դասակարգի արհավիրքներից մեկի) դեմ օրենք առաջարկել։

Խոստացավ մեծացնել հանքարդյունաբերող կազմակերպությունների բնօգտագործման հարկերը, իսկ հետո՝ ճնշումների ներքո, հրաժարվեց նաև այդ գաղափարից։ ԱՄՆ կատարած այցի ժամանակ նա հավաստիացնում էր օտարերկրյա կորպորացիաներին, որ իրենց ներդրումներն ապահով կլինեն: Որպես արմատական մանդատից հրաժարվելու հրապարակային նշան՝ ի վերջո Կաստիլյոն խզեց կապը նաև Peru Libre-ի հետ, ինչը ավելի նվազեցրեց նրա խորհրդարանական խմբակցության չափը՝ տրոհելով այն երկու մասի։ Սահմանադրական բարեփոխումներին ուղղված՝ Սահմանադիր ժողովի գաղափարը, որը սկիզբ էր առել դեռ Ֆուջիմորիի բռնապետության ժամանակներից, վիժեցվեց՝ պառլամենտական աջակցության բացակայության պատճառով:

Ինչպես սովորաբար լինում է, նրա ցանկացած զիջում դիտվում էր որպես թուլության նշան հարուստ և ազդեցիկ մարդկանց կողմից, որոնք այնուհետև ավելի շատ զիջումներ էին պահանջում: Մյուս կողմից՝ ցանկացած զիջում թուլացնում էր նրա աջակցության բազան։

Միևնույն է՝ մեդիա-հարձակումների արշավը, որն ուղեկցվում էր արդեն իմպիչմենտի գործընթացով, և կոռուպցիայի ու նեպոտիզմի մեջ անհիմն մեղադրանքները չէին դադարում։ Իշխող դասակարգն այդպես էլ չհաշտվեց Կաստիլյոյի հետ։

Բայց նրա օգտին քվեարկած բանվորներն ու աղքատները դեռ շարունակում էին համարել, որ նա իրենցից մեկն է, և արմատավորվում իրենց պահանջներում։ Տեղական համայնքները խափանում էին հանքարդյունաբերական աշխատանքները՝ պահանջելով շահույթից մասնաբաժին: 2022 թվականի հուլիսին Reuters-ում հրապարակված հոդվածը՝ «Պերուի հանքարդյունաբերության ղեկավարները, չնայած չափավոր փոփոխությունների, «կորցնում են հավատը» կառավարության հանդեպ», ամփոփում էր այս իրավիճակը։

Կաստիլյոն ընտրվել էր իր ծրագրի և ծագման շնորհիվ՝ արհմիութենական գործունեությամբ զբաղվող ուսուցիչ, որը բարեհաջող ղեկավարել է ազգային շարժումը և մասնակցել Ռոնդերո գյուղացիական պարեկային շարժմանը: Պերուի ռասիստ օլիգարխիան չէր կարող ընդունել գաղափարը, որ բանվորական ծագում ունեցող և աղքատ մեծամասնությանը ներկայացնող մարդը զբաղեցնում է երկրի ամենաբարձր պաշտոնը: Չնայած իր զիջումներին և հարմարվողականությանը, նա ստիպված էր հեռանալ:

Հեղաշրջումը սկսված է

Դեկտեմբերի 7-ին հեղաշրջումն ավարտվեց։ Կաստիլյոյին երրորդ անգամ սպառնում էր խորհրդարանի անվստահության քվեն՝ «պերմանենտ բարոյական անգործունակություն» լայն մեղադրանքով, որը որևէ իրավախախտման փաստական ապացույց չի պահանջում։ Սա կանխելու համար նա համազգային հեռարձակմամբ հայտարարեց իր նախաձեռնություններն անընդհատ արգելափակող խորհրդարանը ցրելու մասին և կոչ արեց չորս ամսվա ընթացքում նոր ընտրություններ անցկացնել։ Հայտարարվեց նաև Սահմանադիր ժողով գումարելու մասին։ Չնայած սա նրա իրավասությունների շրջանակում էր՝ անմիջապես հանգեցրեց կապիտալիստական պետության բոլոր ուժերի հակազդեցությանը: Նրա նախարարները լքեցին նրան, գլխավոր դատախազը նրան կալանավորելու որոշում կայացրեց, կապիտալիստական լրատվամիջոցները սկսեցին բղավել, որ նա հեղաշրջում է իրականացրել։ Օրվա վերջում նա ձերբակալվեց։ Խորհրդարանը քվեարկեց նրա հեռացման օգտին։ Կաստիլյոի տեղակալ՝ նոր, ոչ լեգիտիմ նախագահ Դինա Բոլուարտենը, երդվեց խորհրդարանի առջև։

«Սահմանադրական» այս հեղաշրջման հետևում կանգնած էին CONFIEP ձեռնարկատերերի կազմակերպությունը, զանգվածային լրատվության միջոցները, պետական ապարատի բոլոր ճյուղերը, հանքարդյունաբերող բազմազգ կորպորացիաները և, իհարկե, ԱՄՆ դեսպանատունը, որը շտապեց ճանաչել նոր անօրինական իշխանությանը։

Կաստիլյոյի նախագահությունը լրջորեն հարցադրում է Լատինական Ամերիկայի այսպես կոչված «առաջադեմ կառավարությունների» սահմանները:

Իշխող դասակարգի և այս երկրների ռեսուրսները թալանող տրանսնացիոնալ հզոր կորպորացիաների շահերին միջամտելու ցանկացած փորձ կդիմավորվի ապակայունացման անողոք արշավով։ Կապիտալիստական օլիգարխիան կօգտագործի իր ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները՝ սեփական շահերը պաշտպանելու համար։ Ցանկացած նախագահ, որ սպառնում է իրենց շահերին (որքան էլ մեղմ լինի նրա ծրագիրը), ենթարկվելու է հարձակման՝ ընդհուպ մինչև իշխանությունից հեռացվելը:

Բուրժուական դեմոկրատիան նրանց համար գործիք է, որն օգտակար է միայն այնքանով, որքանով երաշխավորում է նրանց անձնական շահը, հարստությունն ու իշխանությունը:

Բայց կա մի բան, որ նրանք հաշվի չէին առել՝ բանվորական և գյուղացիական զանգվածների արձագանքը։ Նրանց համար հարցը շատ պարզ էր՝ ընտրված նախագահը՝ Կաստիլյոն, որն իրենցից մեկն էր, տապալվել էր կապիտալիստական օլիգարխիայի կողմից։ Եվ սա հանդուրժելի չէր, սա ոտնձգություն էր նրանց դեմոկրատական իրավունքների և ցանկությունների հանդեպ։ Երկրով մեկ սկսվեց զանգվածային շարժում՝ ճանապարհների շրջափակումներով, մասսայական հանրահավաքներով և բողոքի ցույցերով։

Շարժումը թափ էր հավաքում․ ցուցարարները գրավում էին ռեգիոնալ օդանավակայանները, որոշ դեպքերում՝ վնասում իրավապահ մարմինների, դատախազության շրջանային և տեղական գրասենյակները: Ոչ լեգիտիմ նախագահը՝ վախեցած, որ իրավիճակը դուրս կգա վերահսկողությունից, արձագանքեց դաժան ռեպրեսիաներով։ Դեկտեմբերի 15-ին՝ համընդհանուր գործադուլի կոչերի ֆոնին, նա արտակարգ դրություն հայտարարեց, այնուհետև պարետային ժամ մտցրեց հարավային մի քանի դեպարտամենտներում, որտեղ ցույցերն առավել ինտենսիվ էին: Ի վերջո ցուցարարների դեմ բանակ հանվեց։

Այակուչոյում զանգվածները դիմադրեցին նաև բանակին և, ճեղքելով զինված զինծառայողների շարքերը, շարժվեցին դեպի քաղաքի կենտրոն։ Զոհերի թիվը հասավ 30-ի՝ անզեն քաղաքացիական անձինք, որոնք սպանվել են բանակի և ոստիկանության կողմից: Կաստիլյոյին կալանավորեցին 18 ամսով՝ ավելի շատ, քան նրան թույլատրվել էր անցկացնել նախագահական գրասենյակում։

Ի՞նչ է մնում բանվորներին և գյուղացիներին

Բռնաճնշումները և մոտալուտ Սուրբ Ծնունդը շարժմանը ստիպեցին դադար առնել: Ընդմիջումն օգտագործվեց ռազմավարությունները քննարկելու և կազմակերպչական կառուցվածքը ամրապնդելու համար: Հարավային շրջանների բանվորական և գյուղացիական կազմակերպությունների համաժողովի ընթացքում որոշվեց տարածաշրջանային համընդհանուր գործադուլ հայտարարել և ձևավորել գործադուլային համատեղ կոմիտեներ։ Ժողովը կոչ արեց ընդլայնել շարժումը երկրով մեկ և հայտարարեց «marcha de los 4 suyos»՝ երթ դեպի Լիմա՝ նույն խորագրով, ինչ 2000 թվականին Ֆուջիմորիին տապալած մասշտաբային համազգային երթն էր։

Վերսկսված գործադուլներին պետությունը կրկին արձագանքեց դաժան բռնաճնշումներով․ արտակարգ դրության շնորհած հնարավորությունները ուժի մեջ էին մնում։ Հերթական կոտորածը տեղի ունեցավ հունվարի 9-ին, այս անգամ Խուլյակայում, Պունոյում․ ոստիկանությունը կրակ բացեց գյուղական համայնքներից հավաքված այմարալեզու ցուցարարների վրա, սպանվեց առնվազն 18 մարդ, այդ թվում՝ մեկ անչափահաս և կրտսեր բժիշկ, որը օգնում էր տուժածներին:

Շարժման պահանջները պարզ են՝ ազատ արձակել Կաստիլյոյին, ցրել հեղաշրջումը հովանավորած կոնգրեսը, հեռացնել մարդասպան «նախագահ» Բոլուարտեին, նոր ընտրություններ հայտարարել և գումարել Սահմանադիր ժողով:

Սրանք են ընդդեմ հեղաշրջման հիմնական դեմոկրատական պահանջները։ Բայց բանվորներն ու գյուղացիներն արդեն հասկանում են՝ նոր ընտրություններն ինքնին որևէ խնդիր չեն լուծի։ Քաղաքական համակարգն ամբողջովին փտած է և կենտրոնացած իշխող դասակարգի շահերի վրա։

Հարցը՝ «ով է կառավարում երկիրը՝ աշխատավոր մեծամասնությո՞ւնը, բանվորները, գյուղացիները, ուսանողները, կանայք, բնիկ ժողովուրդները, թե՞ չընտրված և անպատասխանատու կապիտալիստական օլիգարխիան, բանակը, զանգվածային լրատվության միջոցների սեփականատերերը և հանքարդյունաբերող տրանսնացիոնալ կորպորացիաները» դրված է սեղանին։

Սահմանադիր ժողովը բանվորների և գյուղացիների կողմից դիտարկվում է որպես քաղաքական իշխանության արմատական և ճյուղային վերակազմավորում և հնարավորություն աշխատավոր դասակարգի մեծամասնության համար՝ սահմանել սեփական կանոնները։ Այնուամենայնիվ, մենք պետք է զգուշացնենք, որ Սահմանադիր ժողովը, այսինքն քաղաքական կառույցների բարեփոխումը, չի լուծելու այն հիմնարար խնդիրները, որոնք ազդում են Պերուի բանվորների և գյուղացիների վրա:

