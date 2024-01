Վրաստանում փորձում են դիմադրել տնազրկող կարգերին

Վրաստանի հատուկ քննչական ծառայությունը հետաքննում է իրավապահների կողմից լիազորությունների զանցման մասին հաղորդումները․ նախօրեին տասնյակ մարդիկ հավաքվել էին Կեկելիձեի փողոցում՝ պաշտպանելու արվեստաբան Մարինա Խաթիաշվիլիին և նրա ընտանիքի անդամներին, որոնց հարկադիր կատարողները փորձում էին վտարել իրենց բնակարանից։ Բնակարանը բանկային պարտքի դիմաց աճուրդի է հանվել և վաճառվել։

Ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել առնվազն 20 ցուցարարի։ 18-ի նկատմամբ վարչական, երկուսի՝ քրեական գործ է հարուցվել։ Վերջիններիս գույքի վնասում կամ ոչնչացում է մեղսագրվում։ Ձերբակալվածների մեջ է նաև լրագրող Գելա Մթիվլիշվիլին։

Բարիկադներ

Լուրը, որ Մարինա Խաթիաշվիլիի ընտանիքին վտարելու են իրենց բնակարանից, մի քանի օր առաջ տարածվել էր սոցիալական ցանցերում։ Հունվարի 23-ի առավոտյան Կեկելիձե փողոցի առաջին շենքի մոտ էին հավաքվել մի քանի տասնյակ մարդիկ՝ բարեկամներ, հարևաններ, ակտիվիստներ, որոնք եկել էին՝ պաշտպանելու ընտանիքին բանկային ունեզրկումից և հարկադիր կատարողներից։ Ոստիկանությունը տեղում մեծաթիվ ուժեր էր կուտակել։

Վտարման օպերացիան մի քանի ժամ տևեց։ Հարկադիր կատարողները փորձում էին մտնել բնակարան, հանել կահույքը, ընտանիքի անձնական իրերը և ստիպել Խաթիաշվիլիին լքել տունը։

Փողոցում հավաքված մարդիկ փորձում էին արգելել ուժայինների մուտքը բնակարան։ Պարբերաբար բախումներ էին լինում։

Խաթիաշվիլիի ընտանիքը նախօրոք պատրաստվել էր ակցիային՝ տան դուռը զոդել էին և փակել։ Բնակարանի դռները բացելու համար ոստիկանները հատուկ տեխնիկա էին բերել։

Enforcement police forcefully opened the entrance door of the building on Kekelidze Street in an attempt to evict the family. Some individuals claim that the police are 'releasing gas' in the apartment. A woman from the apartment is pouring water on the policemen. pic.twitter.com/udjUjG9nZq

