Հաջի նախարարությունը հերքում է հարյուրավոր մուսուլմանների մահը

Սաուդյան Արաբիայում այս շաբաթ ուժգին շոգը համընկել է մուսուլմանների ավանդական ուխտագնացության՝ hաջի հետ և դարձել առնվազն 570 մարդու մահվան պատճառ, հայտնում է AFP-ն: Եվս 2700 արևահարված ուխտավորներ տեղի հիվանդանոցներում են։

Երկուշաբթի Մեքքայում օդի ջերմաստիճանը ստվերում հասել է 51,8 աստիճանի, երեքշաբթի՝ 47 աստիճանի: Այժմ շոգը մի փոքր նվազել է, բայց օդի ջերմաստիճանը նույնիսկ գիշերը ​​40 աստիճանից չի նվազում։ Հնարավոր է, որ շոգերի պատճառով մահացածների թիվը շատանա։

Սոցցանցերում տեսահոլովակներ են տարածվել, որտեղ երևում են փողոցներում ընկած տասնյակ մարդկանց մարմինները։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները, սակայն, հերքում են շոգի պատճառով մարդկանց զանգվածային մահերը։

❗🔥🇸🇦 – During the Hajj pilgrimage in Saudi Arabia, at least 323 Egyptian pilgrims died, mainly due to heat-related illnesses, according to Arab diplomats.

Only one of the deaths was caused by injuries at a small gathering.

Additionally, 60 Jordanians also died, exceeding… pic.twitter.com/fRDdKEz61t

