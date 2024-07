Լեյբորիստների հաղթանակը Բրիտանիայում գրեթե ոչինչ չի նշանակում

Հուլիսի 4-ին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի Համայնքների պալատի ընտրություններում Քիր Սթարմերի ղեկավարած Լեյբորիստական կուսակցությունը հաղթել է գործող վարչապետ Ռիշի Սունակի Պահպանողական կուսակցությանը։ 2005 թվականից ի վեր սա լեյբորիստների առաջին հաղթանակն էր։

Սթարմերի կուսակցությունը 650 պատգամավորից բաղկացած Համայնքների պալատում կունենա 411 մանդատ, ինչը լեյբորիստների համար երկրորդ լավագույն ցուցանիշն է սկսած 1997 թվականից։ Հավաքած ընդհանուր ձայների տոկոսը` 33.7, բրիտանական պատմության ամենափոքր ցուցանիշն է մեծամասնություն ունեցող կուսակցության համար։ Ստացվում է, որ Լեյբորիստական կուսակցությունը ստացել է 211-ով ավելի շատ տեղերում, քան 2019-ին։ Լեյբորիստների օգտին քվեարկել է շուրջ կես միլիոնով ավելի քիչ մարդ, քան նախորդ ընտրություններում։

Պահպանողական կուսակցությունն այս տարի կրել է իր պատմության ամենախոշոր պարտությունը։ Համայնքների պալատում Սունակի քաղաքական ուժը կունենա 121 մանդատ` 251-ով ավելի քիչ, քան 2019-ին։ Նախկին որպես նախարար պաշտոնավարաժ մի շարք պահպանողական քաղաքական գործիչներ հուլիսի 4-ի քվեարկության արդյունքներով պարտվել են իրենց տեղամասերում։ Ուեյլսում կուսակցությունը կորցրել է իր բոլոր մանդատները։

Այս ընտրություններում ռեկորդային են նաև փոքր կուսակցությունների արդյունքները, մասամբ` քվեարկության հակապահպանողական մարտավարության արդյունքում։ Էդ Դեյվիի ղեկավարած Լիբերալ Ժողովրդավարական կուսակցությունը պալատում 72 տեղ կունենա` դառնալով երկրի երրորդ քաղաքական ուժը։ Պահպանողականներն ու լեյբորիստները գումարային ստացել են ընտրողների ձայների ընդհամենը 57.4 տոկոսը։ Նման ցածր ընդհանուր ցուցանիշ երկրում չէր գրանցվել սկսած 1918 թվականից։

2020 թվականին Քիր Սթարմերի կողմից կուսակցության ղեկավարությունը ստանձնելուց ի վեր, բրիտանացիների շրջանում Լեյբորիստական կուսակցությունը դարձել է պարզապես «պահպանողականների այլընտրանք»։ YouGov-ը ընտրություններից անմիջապես առաջ մեծ հարցում էր անց կացրել Սթարմերի կուսակցությանն ընտրած քաղաքացիների շրջանում։ Հարցվածների 48 տոկոսն ասել էր, որ լեյբորիստներին ընտրել է «պահպանողականներին իշխանությունից հեռացնելու» համար։ 13 տոկոսն իր ընտրությունը մեկնաբանելով ասել է, որ «երկիրը փոփոխության կարիք ունի»։ Միայն 5 տոկոսն է ընտրությունը հիմնավորել կուսակցության քաղաքական գծի նկատմամբ համակրանքով։

We asked Labour voters to tell us in their own words the main reason they are backing the party. For the largest number by far the key motivation is ousting the Conservatives

Top 5 reasons

Get the Tories out: 48%

Country needs a change: 13%

Agree with their policies: 5%

To… pic.twitter.com/i76S3Zlghu

— YouGov (@YouGov) July 3, 2024