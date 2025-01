Լոս Անջելեսում այրվում են հայտնիների դղյակները

Լոս Անջելեսի արվարձաններում բռնկված անտառային հրդեհը հասել է Հոլիվուդի բլուրներին։ Առնվազն 5 մարդ զոհվել է, մոտ 130 հազարը տարհանման հրաման է ստացել:

Լոս Անջելեսի շրջանի շերիֆ Ռոբերտ Լունայի խոսքերով՝ կրակը դեռ չի տեղայնացվել և զոհերի թիվը կարող է ավելանալ։ Իրավիճակը բարդացնում են ուժեղ քամին և չոր եղանակը։

Իշխանությունները հայտնում են, որ հրդեհները շարունակվում են հինգ տարբեր կետերում, իսկ տարհանման գոտում ապրում է մոտ 150 հազար մարդ։

Ամենաուժեղ հրդեհը Փասիֆիկ-Փելիսեյդս շրջանում Սանտա-Մոնիկայի և Մալիբույի արանքում ընկած հատվածն է, որի մակերեսը կազմում է 60 ք/մ։ Հրշեջ ծառայության ղեկավար Էնթոնի Մարոնի խոսքերով այս հատվածում այրվել է առնվազն 1000 շինություն։

Wow! Palisades in LA is COMPLETELY GONE.. This is horrible. pic.twitter.com/32EDAd6bue

— aka (@akafacehots) January 9, 2025