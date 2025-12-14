Մայրեր․ Փաշինյանն ու Վարդապետյանը ստախոսներ են

Դեկտեմբերի 10-ին՝ մարդու իրավունքների միջազգային օրը, լրագրողների հետ հանդիպեցին տարբեր տարիներին խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողները։ Մասնագիտացված հարազատները, իրապաշտպանները և այլ մասնագետները շուտվանից ապացուցել են, որ քննիչները, դատախազները` ռազմական և քաղաքական վերնախավի հովանավորությամբ տասնամյակներ շարունակ կոծկել են հանցագործություններն ու մեղավորներին։ Զանգվածային, փողոցային, հակաօլիգարծիկ դիմադրության շնորհիվ իշխանության եկած կառավարությունը շարունակում է բանակային հանցանքների պարտակման քաղաքականությունը։