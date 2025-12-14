Home / Բանակ / Մայրեր․ Փաշինյանն ու Վարդապետյանը ստախոսներ են

Դեկտեմբեր 14, 2025 | 15:03 0 Views

Մայրեր․ Փաշինյանն ու Վարդապետյանը ստախոսներ են

Դեկտեմբերի 10-ին՝ մարդու իրավունքների միջազգային օրը, լրագրողների հետ հանդիպեցին տարբեր տարիներին խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողները։ Մասնագիտացված հարազատները, իրապաշտպանները և այլ մասնագետները շուտվանից ապացուցել են, որ քննիչները, դատախազները` ռազմական և քաղաքական վերնախավի հովանավորությամբ տասնամյակներ շարունակ կոծկել են հանցագործություններն ու մեղավորներին։ Զանգվածային, փողոցային, հակաօլիգարծիկ դիմադրության շնորհիվ իշխանության եկած կառավարությունը շարունակում է բանակային հանցանքների պարտակման քաղաքականությունը։


Կից նյութեր


12.02.2025
Ավելի հարմար է, որ տղաս «ինքնասպան» մնա, քան բանակը պատասխան տա
12.08.2023
«Ինքնասպանություններ»․ 24 ժամում երկու զինվոր է մահացել
28.07.2023
Զինվորին սպանել են, ավագը ինքնասպանություն է բեմադրել․ ՔԿ
27.07.2023
Վարկածը՝ ինքնասպանություն․ հրազենային վիրավորումից զինծառայող է մահացել
24.11.2021
Բանակային հերթական «ինքնասպանությանը» դաժան ծեծ է նախորդել
03.02.2020
Փաստաբանը միջնորդել է վերսկսել զինծառայողի հակասական մահվան գործով վարույթը
©2010 - 2025 epress.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի ամբողջական կամ մասնակի օգտագործման դեպքում հղումը Epress.am-ին պարտադիր է:
Խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում կայքում արտահայտված բոլոր կարծիքների համար։
Հեռ. +374 (91) 541257 Էլ. հասցե` [email protected] :