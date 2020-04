Ընտանեկան բռնության դեպքերի թվի աճ կարանտինի ժամանակ․ ՄԱԿ

Մի շարք երկրներում կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով հայտարարված կարանտինի և ինքնամեկուսացման պայմաններում մի քանի անգամ մեծացել է ընտանեկան բռնության դեպքերի թիվը։ Այս մասին թվիթերում հրապարակված տեսաուղերձում հայտնում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտեռեշը։

Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes.

Today I appeal for peace in homes around the world.

I urge all governments to put women’s safety first as they respond to the pandemic. pic.twitter.com/PjDUTrMb9v

— António Guterres (@antonioguterres) April 6, 2020