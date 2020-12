Բրիտանիան սկսում է covid-ի դեմ պատվաստանյութ կիրառել

Մեծ Բրիտանիան դարձել է առաջին երկիրը, որը հավանության է արժանացրել Covid-19-ի դեմ Pfizer/BioNTech պատվաստանյութը։

Վակցինացիան կսկսվի արդեն մյուս շաբաթվանից, առաջինը կպատվաստվեն մեծահասակները և փակ տեսակի հաստատությունների խնամակալության տակ գտնվող անձինք։

Բրիտանիան պատվաստանյութի 40մլն դոզա է պատվիրել՝ 20մլն մարդու համար։

«Օգնությունը ճանապարհին է», – թվիթերի իր էջում գրել է Մեծ Բրիտանիայի Առողջապահության նախարար Մեթ Հենքոքը։

Help is on its way.

The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.

The NHS stands ready to start vaccinating early next week.

The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020