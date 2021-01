Լեհաստանում կանայք նորից փողոց են դուրս եկել՝ ընդդեմ աբորտների արգելքի

Լեհաստանում բողոքի ցույցերի նոր ալիք է սկսվել՝ երկրում աբորտների փաստացի արգելքի մասին որոշման հրապարակումից հետո։

Հիշեցնենք, որ Լեհաստանի գերագույն դատարանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հակասահմանադրական էր ճանաչել օրենսդրական այն կարգավորումները, որոնք կանանց հնարավորություն են տալիս դադարեցնել հղիությունը՝ պտղի ծանր և անդառնալի խանգարումների կամ կյանքի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ախտորոշման դեպքում։ Կնոջ ցանկությամբ հղիության ընդհատումը Լեհաստանում արդեն իսկ արգելված էր։ Լեգալ աբորտների մեծ մասը (2019 թվականի վիճակագրությամբ՝ 98 տոկոսը) իրականացվում էր հե՛նց պտղի թերզարգացվածության կամ կյանքին վտանգ ներկայացնող հիվանդության հիմքով։

Դատարանի այս որոշումը, սակայն, պաշտոնապես դեռևս չէր հրապարակվել, և դրանում առկա իրավական կարգավորումները չէին գործում։ Իշխանությունները հրապարակման հետաձգման հետ կապված բացատրություններ չէին տալիս։ Տեղական լրատվամիջոցների պնդմամբ, պատճառը հոկտեմբերին երկրում բարձրացած բողոքի ալիքն էր, որի մասշտաբներն անակնկալ էին իշխանությունների համար։

Վճռի ընդունումից հետո Լեհաստանի մի շարք քաղաքներում զանգվածային բողոքի ցույցեր էին սկսվել։ Հազարավոր կանայք երկու օր և երկու գիշեր պահանջում էին չեղարկել որոշումը։ «Սա պատերազմ է», «Ձեր ձեռքերն արյունոտ են»՝ գրված էր պաստառների վրա։ Ոստիկանությունը ցուցարար կանանց դեմ ռետինե փամփուշտներ, արցունքաբեր գազ ու մահակներ էր կիրառում։

Որոշման կայացումից հետո իշխանությունները սկսել էին աշխատել աբորտները կարգավորող օրենսդրությունը «մեղմացնելու» ուղղությամբ։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան, մասնավորապես, առաջարկել էր թույլատրելի համարել հղիության արհեստական ընդհատումն այն դեպքում, երբ պտղի մոտ հայտնաբերված հիվանդությունները սպառնում են ապագա երեխայի կյանքին։ Այսինքն, կյանքի հետ համատեղելի ծանր հիվանդությունների ախտորոշման դեպքում կանայք միևնույն է աբորտի հնարավորություն չէինն ունենա։

Առաջարկվում էր նաև կոմպրոմիսային մեկ այլ տարբերակ՝ հանրաքվե, որի շրջանակներում Լեհաստանի քաղաքացիները կկարողանային իրենց կարծիքն արտահայտել աբորտների թույլատրելիության վերաբերյալ։

Այս առաջարկները, սակայն, չիրագործվեցին։ Պատճառներից էր նաև այն, որ աբորտներն արգելող օրենսդրության կողմնակիցներն ակտիվորեն քննադատում էին կառավարությանը՝ դատարանի «արդար» որոշման հրապարակումը հետաձգելու, և «ցուցարարների սադրանքներին» տրվելու համար։ Անգամ սպառնում էին դատախազություն դիմել՝ կառավարության դեմ հետաքննություն սկսելու պահանջով։

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Լեհաստանում իշխում են աջ պոպուլիստները՝ «Իրավունք և արդարություն» պահպանողական կուսակցությունը։ Վերջինիս նախընտրական ծրագրում աբորտներին առնչվող կետեր չկային, բայց կուսակցության ներկայացուցիչները բազմից խոսել են հղիության ընդհատման օրենսդրական կարգավորումների խստացման օգտին։

Հունվարի 27-ի երեկոյան դատարանի որոշումն այնուամենայնիվ հրապարակվեց։ Աբորտները արգելքը փաստացի իրավական ուժ ստացավ հունվարի 28-ից։ Լեհաստանի ավելի քան չորս տասնյակ քաղաքներում գրեթե անմիջապես բողոքի ցույցեր սկսվեցին։

It's still so fucking hard to believe that we're living in the 21st century and we cannot decide about our bodies, only someone decides for us. That's my body and that's my choice!!!⚡ #StrajkKobiet pic.twitter.com/3fbyH22US4

— gab ♡̷̷ ˊˎ˗ fate era🧚 (@mariposarosea) January 27, 2021