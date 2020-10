«Սա պատերազմ է»․ Լեհաստանը վերջնականապես արգելում է աբորտները

Լեհաստանի Սահմանադրական դատարանի նոր որոշմամբ աբորտները երկրում վերջնականապես արգելվում են։

Բարձր դատարանի դատավորները հակասահմանադրական են ճանաչել օրենսդրական կարգավորումները, համաձայն որոնց կանայք հնարավորություն ունեն դադարեցնել հղիությունը՝ պտղի ծանր և անդառնալի խանգարումների կամ կյանքի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ախտորոշման դեպքում։ Կնոջ ցանկությամբ հղիության ընդհատումը Լեհաստանում արդեն իսկ արգելված էր։ Լեգալ աբորտների մեծ մասը (2019 թվականի վիճակագրությամբ՝ 98 տոկոսը) իրականացվում էր հե՛նց պտղի թերզարգացվածության կամ կյանքին վտանգ ներկայացնող հիվանդության հիմքով։

Սա փաստացի նշանակում է, որ Լեհաստանում հղիության ընդհատումը թույլատրելի է բացառապես այն դեպքերում, երբ հղիությունն անհամատեղելի է մոր կյանքի հետ կամ եթե կինը հղիացել է քրեորեն պատժելի արարքի արդյունքում։ Աբորտ իրականացնել չի թույլատրվում նույնիսկ այն դեպքերում, երբ բժշկական հետազոտությամբ ապացուցված է, որ պտուղը լուրջ հաշմանդամությամբ կամ անգամ մահացած է ծնվելու։

Օրենսդրության նման խստացման դեմ պայքարող ակտիվիստներն ու իրավապաշտպանները մտավախություն են հայտնում, որ Սահմանադրական դատարանի այս որոշումից հետո երկրում էլ ավելի կմեծանա «ընդհատակյա» աբորտների թիվը, որոնք հաճախ իրականացվում են կանանց առողջության համար վտանգավոր եղանակներով։

ՍԴ որոշումը ցնծությամբ են դիմավորել աջ և պահպանողական ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք մեծամասնություն են կազմում Լեհաստանի ներկայիս իշխանությունների աջակիցների կազմում։ Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Լեհաստանում իշխում են աջ պոպուլիստները՝ «Իրավունք և արդարություն» պահպանողական կուսակցությունը։ Վերջինիս նախընտրական ծրագրում աբորտներին առնչվող կետեր չկային, բայց կուսակցության ներկայացուցիչները բազմից խոսել են հղիության ընդհատման օրենսդրական կարգավորումների խստացման օգտին։

«2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ը հավերժ կմնա պատմության մեջ։ Մենք վերջ դրեցինք անպաշտպանների զանգվածային սպանությանը՝ 20-րդ դարի տոտալիտար համակարգերի ժառանգությանը», – թվիթերի իր էջում գրել է լեհական սեյմի պատգամավոր Տոմաշ Ժիմկովսկին։

«Երեխա ունենալու կամ չունենալու որոշումն անհրաժեշտ է կայացնել պտղի ձևավորումից առաջ՝ հաշվի առնելով բոլոր հետևանքները, այդ թվում՝ երեխայի մոտ հետագայում ինչ֊որ տեսակի հիվանդությունների հնարավորությունը։ ․․․Երեխաների՝ հաշմանդամության կասկածանքի հիմքով սպանությունը արդարացիորեն հակասահմանադրական է ճանաչվել», – գրել է իրավաբան, գրող Մագդալենա Կոժեվկա֊Կալիշուկը։

Էմոցիոնալ գրառումներ էին ունենում նաև նախաձեռնության ընդդիմախոսները։

«Դժողք կանանց համար․ ահա թե ինչ է նշանակում քաղաքականացված Սահմանադրական դատարանի այսօրվա վճիռը», – գրել է սեյմի փոխնախագահ Մալգոժատա Կիդավա-Բլոնսկայան։

«ՍԴ այսօրվա որոշումից հետո Լեհաստանը պաշտոնապես դարձավ Եվրոպայի առաջին խալիֆայությունը», – կարծում է լրագրող Վիտոլդ Գլովացկին։

Brave women of Poland, out on the streets, protesting against the new extreme abortion ban… so many women all around the world are supporting you… with solidarity, sisterhood. Let women choose! #StrajkKobiet pic.twitter.com/KwR2djGrVR

— Elif Shafak (@Elif_Safak) October 24, 2020