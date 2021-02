Ռիհաննան ֆերմերներին աջակցելով զայրացրել է Հնդկաստանի կառավարությանը

Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն իր փետրվարի 3-ի հայտարարությամբ «անպատասխանատվության» մեջ է մեղադրել է այն հայտնի մարդկանց, ովքեր աջակցել են երկրում ամիսներ շարունակ ֆերմերների զանգվածային ցույցերին։ Հայտարարությունը տարածվել էր համաշխարհային փոփ-աստղ Ռիհաննայի՝ ֆերմերներին ի աջակցություն արված թվիթերյան գրառումից հետո։

Հիշեցնենք, որ ֆերմերների բողոքի ցույցերն ընթանում են անցյալ տարվա օգոստոսից՝ ընդդեմ գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարություն կողմից առաջարկված գյուղատնտեսական փոփոխությունները։ Համաձայն հին օրենքների՝ Հնդկաստանի ֆերմերներն իրենց բերքը վաճառում էին աճուրդում՝ Գյուղատնտեսական Արտադրական Շուկայի Կոմիտեի (ԳԱՇԿ) միջոցով։ Կար հստակ սահմանված նվազագույն գին, աճուրդը վերահսկվում էր պետական մարմինների կողմից։ Նոր օրենքները, սակայն, հնարավորություն են տալիս ֆերմերներին որոշել իրենց նախընտրած գինը և վաճառել բերքը մասնավոր ընկերություններին՝ առանց ԳԱՇԿ-ի միջնորդության։ Սա, ֆերմերների կարծիքով, հնարավորություն է տալիս մեծ ընկերություններին ազդել գնի վրա։ Այսինքն՝ «ազատ շուկան» կանխատեսելիորեն կարող է հայտնվել խոշոր ձեռներեցներից կախվածության մեջ, փոքր պահանջարկ/առաջարկ ունեցող տնտեսվարողները գնագոյացման վրա ազդեցություն ունենալ չեն կարող և կհայտնվեն մրցակցության տեսանկյունից անբարենպաստ դիրքերում։

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

— Rihanna (@rihanna) February 2, 2021