Ռուսաստանը հետաձգում է պատերազմը

Ռուսաստանը հետ է քաշում զորքերն Ուկրաինայի հետ սահմանից:

Ուկրաինայի արևելյան սահմանների մոտակայքում և Ղրիմում կուտակված ռուսաստանցի զինծառայողները ստացել են մշտական տեղակայման հենակետներ վերադառնալու հրաման, հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին թվիթերյան իր էջում գրել է, որ Ուկրաինան միշտ զգոն է, բայց ողջունում է «ցանկացած քայլ, որը կնպաստի Դոնբասում իրավիճակի կայունացմանը» և շնորհակալություն հայտնել միջազգային գոռծընկերներին՝ ցուցաբերած աջակցության համար։

The reduction of troops on our border proportionally reduces tension. 🇺🇦 is always vigilant, yet welcomes any steps to decrease the military presence & deescalate the situation in Donbas. Ukraine seeks peace. Grateful to international partners for their support #StrongerTogether

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021