Միլիոնավոր ֆրանսիացիներ դեմ են երկու տարի ավել աշխատելուն

Ֆրանսիայի ավելի քան 200 քաղաքներում հունվարի 19-ից բողոքի ցույցեր են։ Շուրջ 1,2 միլիոն մարդ դուրս է եկել փողոց՝ կենսաթոշակային տարիքը 62-ից 64 տարեկան դարձնելու դեմ պայքարի։

Փարիզում 80 հազարանոց հանրահավաքներ են, ցուցարարները փողոցներ են փակում։ Մետրոն գործում է մի շարք սահմանափակումներով։

Մայրաքաղաքում ուժայինների և ցուցարարների միջև հատուկենտ բախումներ են եղել, որոնց հետևանքով 38 մարդ է բերման ենթարկվել՝ գրում է BBC-ն։

People in France went on a nationwide strike to protest the government’s plans to raise the retirement age by 2 years to 64pic.twitter.com/QsftZxbrsY

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 19, 2023